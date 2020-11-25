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25ноября
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сегодня, 12:17 1

С Дальнего Востока стали переезжать в 4,5 раза реже

С Дальнего Востока стали переезжать в 4,5 раза реже
Фото: pixabay.com

С 2013 года отток населения на Дальнем Востоке сократился в 4,5 раза. Но по словам полпреда президента Юрия Трутнева, проблемы которые копились десятилетиями оперативно решить не получится. В 2019 году Дальний Восток покинули 11,7 тысяч жителей, рассказали в ТАСС.

— Отток населения на Дальнем Востоке сократился с 2013 года в 4,5 раза. Почему он поэтапно сокращается и можно ли его прекратить полностью? Очень бы хотелось. Инфраструктурные отставания накапливались десятилетиями, и оперативно устранить накопившуюся проблему не удастся. Сказать, что мы его за два-три года устраним? Не устраним. Это занимает время, — отметил Юрий Трутнев.

В прошлом году регион покинули 11,7 тысяч человек. Этот показатель стал самым маленьким за последние 25 лет. Для поддержки жителей правительство разработало несколько программ например, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    18 минут назад

    кто мог уже сбежали

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