С Дальнего Востока стали переезжать в 4,5 раза реже

— Отток населения на Дальнем Востоке сократился с 2013 года в 4,5 раза. Почему он поэтапно сокращается и можно ли его прекратить полностью? Очень бы хотелось. Инфраструктурные отставания накапливались десятилетиями, и оперативно устранить накопившуюся проблему не удастся. Сказать, что мы его за два-три года устраним? Не устраним. Это занимает время, — отметил Юрий Трутнев.

В прошлом году регион покинули 11,7 тысяч человек. Этот показатель стал самым маленьким за последние 25 лет. Для поддержки жителей правительство разработало несколько программ например, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».