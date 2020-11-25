Жительница Благовещенска из-за долгов по коммуналке не может ездить на своём авто

У жительницы Благовещенска, накопившей перед коммунальщиками долг в 140 тысяч рублей, забрали автомобиль Ниссан Х-Trail. К этой сумме женщине добавили ещё 52 тысячи рублей пени.

Чтобы транспорт не ушёл с молотка у женщины есть 10 дней на погашение долга. Продать авто, чтобы расплатиться c долгами она не сможет. Машина хоть и осталась у неё на хранение, но пользоваться ей женщина не может.

— Владелице авто объяснили, что продать или сдать в аренду транспорт нельзя. Кроме этого, ей запрещено передвигаться на этом транспорте, все показания в автомобиле переписаны и в случае расхождения данных на спидометре ей грозит ещё и штраф за неисполнение предписания. Если все-таки задолженность не будет погашена в течение 10 дней, арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения долга, — рассказывает начальник отдела по досудебной и судебной работе БлагРКЦ Алексей Сидельников.

Благовещенские коммунальщики в своём инстаграм-аккаунте говорят, что как показала практика, расставаться со своим автомобилем должники не готовы. Но только после крайних мер, таких как арест транспорта, они выходят на диалог и начинают платить по квитанциям.