Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:48 1

Благовещенская мэрия продлила дистанционный режим работы с гражданами

Благовещенская мэрия продлила дистанционный режим работы с гражданами
Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска продлевает дистанционный режим приёма граждан. До 11 декабря обращения от жителей города продолжат принимать удалённо, рассказали в пресс-службе мэрии.

Направить свои обращения горожане могут несколькими способами. Онлайн — через официальный сайт администрации, нажав на баннер «Задай вопрос». В письменном виде — воспользоваться киоском в здании администрации. Обращения также продолжают принимать на электронную почту или на почтовый адрес. С городскими властями, разумеется, можно связаться по телефону.

Напомним, городская администрация прекратила личный приём 19 октября.

Просмотров всего: 213

#городская власть

распечатать


Общество 4

Благовещенцев просят привести в порядок адресные таблички на своих домах и квартирах
Общество 4

Олегу Имамееву задали шестьсот вопросов
Общество 4

В Благовещенске начался ремонт нового участка набережной
Общество

В Благовещенске любителей подлёдной рыбалки предупредили об опасности
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    53 минуты назад

    власть защищает себя от народа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь