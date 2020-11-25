Благовещенская мэрия продлила дистанционный режим работы с гражданами

Администрация Благовещенска продлевает дистанционный режим приёма граждан. До 11 декабря обращения от жителей города продолжат принимать удалённо, рассказали в пресс-службе мэрии.

Направить свои обращения горожане могут несколькими способами. Онлайн — через официальный сайт администрации, нажав на баннер «Задай вопрос». В письменном виде — воспользоваться киоском в здании администрации. Обращения также продолжают принимать на электронную почту или на почтовый адрес. С городскими властями, разумеется, можно связаться по телефону.

Напомним, городская администрация прекратила личный приём 19 октября.