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25ноября
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сегодня, 10:57 4

«Газпром» продолжает обеспечивать сверхплановые поставки газа по «Силе Сибири»

«Газпром» продолжает обеспечивать сверхплановые поставки газа по «Силе Сибири»
Фото: Газпром

В ноябре в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Дай Хоуляна.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов текущего и перспективного сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского трубопроводного газа в Китай с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири». Отмечено, что поставки осуществляются надежно, в сверхплановом режиме. В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы, в соответствии с заявками китайской стороны, были выше договорных обязательств. В том числе, 12 ноября суточные поставки достигли рекордного 25-процентного превышения. В соответствии с условиями договора купли-продажи газа, «Газпром» ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году. Был также рассмотрен вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа на 6 млрд куб. м по газопроводу «Сила Сибири» после выхода на плато по действующему контракту.

В ходе встречи обсуждались проекты трубопроводных поставок газа из России в КНР: по газопроводу «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии, по «западному» маршруту и с Дальнего Востока.

Стабильность и гибкость поставок газа имеют важное значение для достижения Китаем экологических целей, предполагающих снижение использования угля промышленными и бытовыми потребителями.

На встрече также шла речь о взаимодействии в сфере подземного хранения газа, газовой электрогенерации, научно-технического сотрудничества, использования газомоторного топлива, развития персонала, стандартизации и сертификации оборудования.

Справка

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Проект возводится в рамках реализации «Восточной газовой программы». Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту.

В 2016 году подписан Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР.

В декабре 2017 года «Газпром» и CNPC заключили Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

В 2020 году «Газпром» приступил к оценке возможности осуществления поставок газа через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В августе 2020 года подписан Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения, которая будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

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#природа #производство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    всю страну на продажу

  • Leg

    Leg
    55 минут назад

    сверхплановое высысывание денег/сил/возможностей из россии - вот такой заголовок должен быть!

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    53 минуты назад

    Возрадуемся "народным" достижениям! Где наша, народная, маржа с продажи? Нам, населению, что-нибудь "падает" от этой новости?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    17 минут назад

    Радует увеличивающийся, по сравнению с плановым объем поставки. Этот проект изначально критиковали за низкий уровень рентабельности по причине излишне дешевой цены газа для Китая. Увеличивающийся объем поставки делает этот проект более экономически реальным, чем изначально задумывалось. А, Монголия наш газ очень хочет, но получит его, только если Китай его захочет. Слишком мало в самой Монголии потребителей. А вот захочет ли Китай увеличить экономическое благосостояние Монголии, разрешив экспортировать газ через ее территорию, это вопрос? Китаю не нужна экономически сильная Монголия, он давно ее рассматривает как свою собственность, по недоразумению утраченную.

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