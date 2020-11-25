В Благовещенске сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать в перинатальный центр

Ранним утром к автоинспекторам на посту ГИБДД, что находится на въезде в город с федеральной трассы обратился водитель, у которого в машине рожала жена знакомого. Он попросил помочь экстренно доставить женщину в перинатальный центр, так как на проезжей части из-за гололёда образовалась пробка.

Госавтоинспекторы организовали сопровождение автомобиля. Уже через несколько минут после приезда в больницу женщина родила здорового мальчика весом 3 килограмма 200 граммов, которого назвали Кирилл.

— Сотрудники Госавтоинспекции сделали сюрприз, приехав на выписку матери и новорождённого. Они от всей души поздравили женщину и её супруга с рождением сына, вручили цветы и подарок. Молодые родители поблагодарили сотрудников полиции за помощь в экстренной ситуации, — рассказали в областном ГИБДД.