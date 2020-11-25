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25ноября
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сегодня, 11:33 1

В Благовещенске сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать в перинатальный центр

В Благовещенске сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать в перинатальный центр
Фото: @mvd_28_amur

Ранним утром к автоинспекторам на посту ГИБДД, что находится на въезде в город с федеральной трассы обратился водитель, у которого в машине рожала жена знакомого. Он попросил помочь экстренно доставить женщину в перинатальный центр, так как на проезжей части из-за гололёда образовалась пробка.

Госавтоинспекторы организовали сопровождение автомобиля. Уже через несколько минут после приезда в больницу женщина родила здорового мальчика весом 3 килограмма 200 граммов, которого назвали Кирилл.

— Сотрудники Госавтоинспекции сделали сюрприз, приехав на выписку матери и новорождённого. Они от всей души поздравили женщину и её супруга с рождением сына, вручили цветы и подарок. Молодые родители поблагодарили сотрудников полиции за помощь в экстренной ситуации, — рассказали в областном ГИБДД.

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#дороги #помощь

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    46 минут назад

    Самая позитивная новость, в последнее время. Молодцы!;)

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