Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 0

Беременная Кети Топурия вышла замуж

Беременная Кети Топурия вышла замуж
Фото: ctnews.ru

Певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Об этом звезда сообщила своим поклонникам в Instagram, пишет РИА Новости.

На свадебных фотографиях беременная Кети позирует в облегающем платье с открытыми плечами и демонстрирует кольца с бриллиантами.

В комментариях звезда получила много добрых слов и пожеланий от поклонников и знаменитых коллег.

Роман певицы и бизнесмена начался осенью прошлого года в Минске, когда она с группой «А-Студио» выступала на дне рождения будущего мужа.

В октябре 34-летняя Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в клипе «А-Студио» на песню «Се ля ви».

Будущий малыш станет для певицы вторым ребёнком. В браке с Львом Гейхманом Кети родила дочь Оливию. У Льва Деньгова растут сын и дочь от первого брака.

Просмотров всего: 155

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


Общество

Амурчанам пострадавшим от паводка 2019 года выплатили более 315 миллионов рублей
В России и мире 1

Тарзана шантажируют и вымогают 2 миллиона рублей

Общество

В Амурской области появится закон об оленеводстве
В России и мире

Гарик Харламов переписал на шестилетнюю дочь особняк за 100 млн рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь