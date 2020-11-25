Беременная Кети Топурия вышла замуж
Певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Об этом звезда сообщила своим поклонникам в Instagram, пишет РИА Новости.
На свадебных фотографиях беременная Кети позирует в облегающем платье с открытыми плечами и демонстрирует кольца с бриллиантами.
В комментариях звезда получила много добрых слов и пожеланий от поклонников и знаменитых коллег.
Роман певицы и бизнесмена начался осенью прошлого года в Минске, когда она с группой «А-Студио» выступала на дне рождения будущего мужа.
В октябре 34-летняя Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в клипе «А-Студио» на песню «Се ля ви».
Будущий малыш станет для певицы вторым ребёнком. В браке с Львом Гейхманом Кети родила дочь Оливию. У Льва Деньгова растут сын и дочь от первого брака.
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