Беременная Кети Топурия вышла замуж

На свадебных фотографиях беременная Кети позирует в облегающем платье с открытыми плечами и демонстрирует кольца с бриллиантами.

В комментариях звезда получила много добрых слов и пожеланий от поклонников и знаменитых коллег.

Роман певицы и бизнесмена начался осенью прошлого года в Минске, когда она с группой «А-Студио» выступала на дне рождения будущего мужа.

В октябре 34-летняя Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в клипе «А-Студио» на песню «Се ля ви».

Будущий малыш станет для певицы вторым ребёнком. В браке с Львом Гейхманом Кети родила дочь Оливию. У Льва Деньгова растут сын и дочь от первого брака.