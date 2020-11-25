Амурчанам, пострадавшим от паводка 2019 года, выплатили более 315 миллионов рублей

От паводка в 2019 году в Амурской области пострадало 948 жилых помещений. Из них 327 подлежат сносу, а 621 требуется капитальный ремонт. Пострадавшим выплатили 315 миллионов рублей, об этом губернатору региона Василию Орлову сообщила заместитель министра соцзащиты Галина Шёлкова.

Всего в министерство поступило 908 заявок, одобрили — 741, средства пострадавшим уже перевели. Из них 279 пострадавших амурчан купили новое жильё, 442 — завершили ремонт. Полностью решить жилищные вопросы пострадавших обещают в декабре этого года.

— Действительно, в регионе сегодня на завершающей стадии находится вопрос оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года. Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья. Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой, — отметил губернатор области Василий Орлов.