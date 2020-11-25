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сегодня, 10:39 0

Российскую вакцину «Спутник V» отправили на одобрение в Европу

Российскую вакцину «Спутник V» отправили на одобрение в Европу
Фото: pixabay.com

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, есть возможность, что новую вакцину будут производить в Германии, об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

Дмитриев уточнил, фонд подал заявку на одобрение препарата в Европейскую медицинскую ассоциацию 22 октября. На этой неделе инвестиционный фонд ожидает большую делегацию из Франции.

— Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии, — добавил Кирилл Дмитриев.

Напомним, первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Росси летом.

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#коронавирус #медицина

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