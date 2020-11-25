Российскую вакцину «Спутник V» отправили на одобрение в Европу

Дмитриев уточнил, фонд подал заявку на одобрение препарата в Европейскую медицинскую ассоциацию 22 октября. На этой неделе инвестиционный фонд ожидает большую делегацию из Франции.

— Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии, — добавил Кирилл Дмитриев.

Напомним, первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Росси летом.