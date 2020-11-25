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25ноября
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сегодня, 09:54 1

Тарзана шантажируют и вымогают 2 миллиона рублей

Тарзана шантажируют и вымогают 2 миллиона рублей
Фото: fb.ru

Недавно Сергей Глушко, муж Наташи Королёвой, обратился в полицию с жалобами на сообщения с незнакомых номеров, в которых у него требуют крупную сумму денег. Иначе шантажисты угрожают опубликовать информацию, которая нанесёт ущерб репутации артиста, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает источник КП, в заявлении указано, что неизвестные уже полтора месяца присылают сообщения с неизвестного номера и вымогают у Глушко 2 миллиона рублей за нераспространение порочащих его сведений.

Эта скандальная история началась с заявления о краже бриллиантов из квартиры Королёвой и Глушко. Якобы во время отпуска певицы из их квартиры пропали её драгоценности и крупная сумма денег. Супруги написали заявление о краже в полицию, где Тарзан признался, что в отсутствие жены к нему приходили две молодые девушки. Вскоре после этого артист стал жаловаться на вымогательство.

Некоторые СМИ сообщили Глушко, что им поступало предложение от неизвестных девушек о продаже видеозаписи интимного характера с его участием.

В данный момент Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

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#происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    9 минут назад

    Мудозвон

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