Тарзана шантажируют и вымогают 2 миллиона рублей

Как сообщает источник КП, в заявлении указано, что неизвестные уже полтора месяца присылают сообщения с неизвестного номера и вымогают у Глушко 2 миллиона рублей за нераспространение порочащих его сведений.

Эта скандальная история началась с заявления о краже бриллиантов из квартиры Королёвой и Глушко. Якобы во время отпуска певицы из их квартиры пропали её драгоценности и крупная сумма денег. Супруги написали заявление о краже в полицию, где Тарзан признался, что в отсутствие жены к нему приходили две молодые девушки. Вскоре после этого артист стал жаловаться на вымогательство.

Некоторые СМИ сообщили Глушко, что им поступало предложение от неизвестных девушек о продаже видеозаписи интимного характера с его участием.

В данный момент Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.