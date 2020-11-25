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25ноября
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сегодня, 09:59 0

В Амурской области появится закон об оленеводстве

В Амурской области появится закон об оленеводстве
Фото: gazeta-bam.ru

Законодательное собрание Приамурья разработало законопроект об оленеводстве. Главы северных муниципалитетов и коренные общины внесут свои поправки и предложения в законопроект до конца года.

Разрабатывать новый закон начали в сентябре. Всего в проекте 13 статей. В них установлено, как охранять оленьи пастбища, в том числе от хищников, как проводить ветеринарные мероприятия, учитывать поголовье, а также на какие меры поддержки от государства могут рассчитывать коренные малочисленные народы Севера.

— В отличие от иных видов деятельности в области животноводства оленеводство – это достаточно специфический сектор экономики, который мало приспособлен к системе рыночных отношений, в силу чего нуждается в серьезной государственной поддержке. Новый областной закон разрабатывается не только в целях сохранения численности северных оленей, поголовье которых у нас сегодня насчитывает 7 тысяч особей, но и для её увеличения, а также улучшения племенного и продуктивного качества животных, — отметила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

В данный момент на территории Приамурья проживает около 1,5 тысячи эвенков. На оленеводство ежегодно выделяют средства из областного бюджета. В этом году сумма составила 11,5 миллиона рублей. Поддерживают и молодых специалистов — единовременной выплатой 15 тысяч рублей и ежемесячным денежным пособием. На это в 2020 году выделили 9,5 миллиона рублей.

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#животные #жизнь

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