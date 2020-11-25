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сегодня, 10:20 4

За день дюжина адресов: в Приамурье продолжают развозить бесплатные препараты от COVID-19

За день дюжина адресов: в Приамурье продолжают развозить бесплатные препараты от COVID-19

В Амурской области продолжают развозить пациентам бесплатные препараты от COVID-19. Мы решили посмотреть: какой путь преодолевают медикаменты от поликлиники №4 до дверей пациентов. А также узнали кому и какие препараты положены бесплатно.

— Лекарства выдают пациентам с COVID-19 или с подозрением на него. Например, это контактные граждане или с симптомами ОРВИ. Некоторым врачи выдают лекарства сразу, не дожидаясь результата мазка. Остальным назначают медикаменты по итогам приёма в поликлинике или на дому, — рассказала исполняющая обязанности главврача Инга Недид.

Врачи составляют реестр препаратов для пациентов. Медикаменты выделяет минздрав, а развозит их уже медицинская бригада. Лекарства также могут получить родственники больного прямо в поликлинике при наличии рецепта от врача.

— Я прихожу с реестром к главной медсестре и получаю медикаменты. Здесь лекарства, как и положено, хранятся в холодильнике. А я уже перекладываю их в специальный термоконтейнер с хладоэлементами. Потом мы надеваем защитные костюмы и развозим препараты по адресам под роспись. На всякий случай меня раз в неделю проверяют на COVID-19, — пояснил медбрат Павел Строков.

Он рассказал, что все лекарства пациент сможет принять сам, их не нужно вкалывать. Они назначаются только ректально или перорально. В день бригада успевает объехать по 10-12 адресов. Сейчас поликлиника может обеспечить лекарствами больше 200 человек. А всего на лечении находятся 600 пациентов. Однако на ближайшей неделе медики ждут поставку новой партии препаратов.

— Приоритета в развозе лекарств нет, всех обслуживаем одинаково. На усмотрение врача пациенты получают одну из шести схем лечения, пять из них для взрослых и одна — для детей. Основа — противовирусный препарат, а вот антибактериальные препараты используются при присоединении пневмонии. Основной препарат фавипиравир ещё пока не поступил. Но мы можем заменить его на гриппферон в сочетании с вифероном или арбидолом. Также для лечения пневмонии используем сочетание азитромицина и вильпрафена, — рассказала Инга Недид.

Пациенты с симптомами ОРВИ принимаются в подвале — красной зоне поликлиники. Врач осматривает пациента и при необходимости сразу даёт направление на КТ и, если возможно, назначает лечение и выдаёт лекарства. В чистую зону, на остальных этажах, пациенты приходят только после отрицательного теста на COVID-19.

— Для медиков, которые контактируют с больными в специальных костюмах зоны также разделены. В одну сторону проход открыт только для тех, кто только поедет на выезд. Там работники надевают костюм в специальной комнате, а затем выходят через запасную дверь в конце коридора. А вот когда медик возвращается с вызова, то обязательно заходит через другую дверь и попадает в красную зону. Там все костюмы утилизируются, их у нас достаточно. А работник проходит обязательную дезинфекцию, — рассказала главная медсестра Светлана Пионтковская.

Напомним, что выдавать пациентам бесплатные лекарства начали ещё в начале ноября.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    12 из какого количества говорите? из 150 новых в день? это в % сколько?

    меньше 1%, считая что за 10 дней объедут как раз суточный приток заболевших.

  • Спецтехстрой

    Спецтехстрой
    1 час назад

    не знаю, кто эти люди, которым на дом лекарства привезли. Среди моих знакомых таких нет. Зато есть знакомые, которые лежат дома с двухсторонней пневмонией и вторую неделю не могут дождаться ни врача из поликлиники, ни направления на тест

  • конфетка амур

    конфетка амур
    49 минут назад

    Болеют четыре человека в семье. Рекомендаций врача не дождешься. Просишь у знакомых уже переболевших список лекарств. Денег потрачено уйма. Никто не спешит с лекарствами на дом. Читаешь такие новости и удивляешься.

  • slavik110

    slavik110
    26 минут назад

    Моей пожилой родственнице привезли только эргоферон в ампулах. Сами врачи говорят, что лекарства есть, но где оседают - никто не знает. Болтовня очередная...

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