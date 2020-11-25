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25ноября
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сегодня, 09:18 0

Благовещенский Дружок не прошёл в финал всероссийского конкурса

Благовещенский Дружок не прошёл в финал всероссийского конкурса

Стали известны результаты пятого раунда всероссийского конкурса самых необычных памятников и скульптур страны "скульпТУТУры", сообщает российский сервис путешествий Туту.ру.

Благовещенская скульптура Дружок заняла третье место в пятом раунде, набрав 2 782 голоса. Однако в финал не прошла.

Победу в этом раунде одержал памятник дворнику в Якутске.

Всего конкурс состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом. В финал выйдет также 10 скульптур. Итоги конкурса подведут в конце года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что скульптура пса, смотрящего на Китай с благовещенской набережной, поучаствует во всероссийском конкурсе. Скульптура появилась после дальневосточного паводка в 2013 году. Дружок прославился после того, как в Сети рассказали о его подвиге: несмотря на прибывающую воду во Владимировке, он целую ночь стоял по горло в воде на пороге дома, дожидаясь возвращения хозяев.

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