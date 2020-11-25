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Выбор читателей за 24 ноября

Выбор читателей за 24 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 ноября.

Фейерверка не будет: в Благовещенске «праздничные» деньги потратят на семьи медиков

Мэр Благовещенска решил сэкономленные от фейерверка средства потратить на новогодние подарки для детей медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако отказываться от создания праздничной атмосферы в Благовещенске не будут, пояснил мэр в своём инстаграм-аккаунте, отменяют лишь праздничный фейерверк.

В Хабаровске водитель насмерть сбил отца с ребёнком

В Хабаровске вынесли приговор виновнику смертельного наезда на отца с ребёнком. Смертельное ДТП произошло 6 июня у остановки на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске. В этот день 41-летний водитель сель за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи рассказали, как правильно тестироваться на коронавирус

Врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19, сообщает РБК. Главная рекомендация для тестируемых – отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.

Скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске. Мужчина, представившийся родственником потерпевшей, рассказал, что 26-летняя женщина умерла в понедельник, 23 ноября.

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#Обзор #интернет #СМИ

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