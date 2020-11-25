Выбор читателей за 24 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 ноября.

Мэр Благовещенска решил сэкономленные от фейерверка средства потратить на новогодние подарки для детей медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако отказываться от создания праздничной атмосферы в Благовещенске не будут, пояснил мэр в своём инстаграм-аккаунте, отменяют лишь праздничный фейерверк.

В Хабаровске вынесли приговор виновнику смертельного наезда на отца с ребёнком. Смертельное ДТП произошло 6 июня у остановки на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске. В этот день 41-летний водитель сель за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19, сообщает РБК. Главная рекомендация для тестируемых – отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске. Мужчина, представившийся родственником потерпевшей, рассказал, что 26-летняя женщина умерла в понедельник, 23 ноября.