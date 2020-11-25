Благовещенская молодёжь представит проекты по изменению города

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С 25 по 26 ноября в столице Приамурья пройдёт антишкола для молодёжи «Культурный код». Участие в проекте примут дизайнеры, архитекторы, художники и урбанисты. По итогам двух дней ребята представят свои проекты по изменению городской среды, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Молодым людям объяснят как от творческой идеи дойти до проекта, а потом представить его. Своим опытом с ребятами поделятся несколько интересных спикеров. Урбанист и продюсер городских проектов из Хабаровска Евгений Мишталь проведёт деловую игру «Камертон» и лекцию про городские пространства. Благовещенский художник-скульптор Александр Кантемиров организует ворк-шоп. Поговорить «на равных» молодые люди смогут с художником из Благовещенска Павлом Орез. Но и это не всё, желающие смогут посетить онлайн мастер-классы.

Затем участники представят свои проекты экспертной комиссии. Лучшие проекты визуализируют графически и рекомендуют к участию в конкурсах, на получение грантов для их реализации.