Спасая жизнь в бумажной волоките: один день из жизни волонтёра-медика

Сейчас медикам как никогда нужна помощь. В Благовещенске с 15 октября объявлен набор волонтёров для помощи в городских поликлиниках. Журналист «Амур.инфо» решила попробовать себя в качестве волонтёра и рассказать, как это было.

«Все на ковиде»

Это, к сожалению, не просто слова, а суровая правда благовещенских поликлиник. Поэтому медперсоналу и нужны волонтёры. Обычно добровольцы работают в две смены: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Я выбрала вторую смену и приехала пораньше, чтобы разобраться куда идти. Пока приёмная была закрыта на обед, я решила помочь стоящей рядом девочке-практикантке. Она вкладывала результаты теста на COVID между картонками с большими буквами А, Б, В… Э, Я.

— Смотри, берёшь бумажку с фамилией и кладёшь в отсек с нужной буквой. Ничего сложного! — объяснила практикантка.

Оказалось, что это не так уж и просто. Буквы фамилий почти не повторяются, а ошибиться в рукописных записях и вложить справку не туда — легко.

— А где буква Ю? — спросила я.

Из-за аврала и нагрянувшей проверки руководство больницы и товарищи не стали проверять кто я и откуда. Все, видимо, решили, что я просто студентка.

— А ты что, по своей воле пришла? Я думала, что тут все только практику проходят. А у обычных людей другие дела есть, — удивилась новая знакомая.

По её словам, другие практиканты мерят температуру на входе или помогают с бумагами в хирургии и стоматологии. Я же попала к терапевтам — самым отчаянным врачам.

Следующий уровень — терапия

— О ты новенькая! Как хорошо, что пришла помощь, — эти слова я слышала почти от каждого врача или медсестры в терапии.

Они были просто рады тому, что могут сэкономить пару секунд рутиной работы и потратить их на что-то важное. Мне сразу же выдали одноразовый халат, который потом достался мне в качестве трофея. Первое задание оказалось простым. Сбегать и спросить есть ли в наличии один препарат. Медсестра выписывала на них рецепты.

— Ого, где ты взяла эти перчатки? Нам такие очень нужны, — вздохнула медсестра, указывая на мои обычные прозрачные перчатки.

Я была в недоумении, так как думала, что такие продают в каждой аптеке. Вдруг, раздался звонок.

— Алло! Что? Температура 38? Да, мне очень жаль, но бригада может выехать только завтра. Сегодня всё занято, — ответила на звонок медсестра.

Было видно, что она искренне хочет помочь, но просто не может.

Тут же мне нашлось новое задание: нужно было выдавать пациентам рецепты, которые они заказывали по телефону. Очередь в коридоре никак не уменьшалась. Одна женщина попросила найти её тест на коронавирус, чтобы закрыть больничный. И вот я снова перед огромной коробкой А, Б, В…. Очень хотелось как в игре: нажать «Поиск по коробке». Но не всё так просто. Внимательно просмотрев огромную стопку на букву М, я так ничего и не нашла.

— Вот пациенты, которые не пришли на обследования. Вы бы не могли, обзвонить их и предложить им талоны на другое время? — попросила медсестра.

Она была очень добра со мной и двумя другими практикантками. Всё объясняла даже если мы не понимали, то всегда была готова помочь.

— С таким потоком пациентов приходится оставаться после работы ещё на три часа. А помощь волонтёров — очень кстати. Вот вчера мы всего на два часа задержались, — рассказала она нам.

Пока я дежурила, какой-то мужчина даже довёл одну из работниц до слёз. К сожалению, не все понимают, что врачи и медсёстры тоже люди и работают в тяжёлых условиях. Лично у меня уже после двух часов ношения маски и спёртого воздуха начала сильно кружиться голова.

Телефон снова сел

Чтобы начать обзванивать пациентов сначала нужно было справиться с первым квестом — найти стационарный телефон. Оказалось, что зарядная база — всего одна! И находится даже не в этом кабинете. Поэтому телефоны периодически садятся.

— Вы знаете, мне вряд ли сейчас нужен холтер. Я лежу с пневмонией с поражением лёгких в 15 %, — услышала я, дозвонившись до одной из пациенток и ужаснулась.

Ещё больше я удивилась тому, что на работу с больничного врач, с которым работала, вышла раньше времени. Раз тесты отрицательные — значит пора работать! Официально её больничный должен был закончиться только на следующий день. Но она уже пришла принимать пациентов! И даже научила меня копировать бумаги на принтере, чтобы процесс пошёл быстрее.

Две другие практикантки тоже обзванивали пациентов, но с другой целью. Они озвучивали результаты теста на COVID-19 пациентам и спрашивали их самочувствие.

— Не звоните мне больше! Зачем вы звоните? С какой целью? — послышался грозный голос с той стороны.

Женщину не устраивало то, что в поликлинике беспокоятся о её здоровье. Медсестра спокойно пояснила ей, что это привычный обзвон. Да, для работы с пациентами и правда нужны железные нервы.

— Здравствуйте, пришёл ваш тест на ковид ... отрицательный, — говорила раз за разом практикантка.

Я уверена, что после такой паузы на том конце провода следовал вздох облегчения. Несколько раз оказалось, что тесты супругов — разные, хотя живут они в одной квартире. Таким пациентам назначали повторный анализ. Один из пациентов даже успел сделать несколько тестов практически в одно время и получить разные результаты. Как тебе такое, Илон Маск?

— Девушка, я уже сдал платный тест. Принесу результат и закрою больничный! С больничным я теряю время, а значит — деньги, — сказал мужчина.

Многие и правда решают не дожидаться приезда скорой и сдают тест платно.

В это время я сидела и ставила официальные печати поликлиники на пустых листах. Работа монотонная, но явно разгружает медперсонал — проштампить пришлось листов на полпачки «Снегурочки».

— Дайте студента, у вас трое, а у нас ни одного! — попросила медсестра из соседнего кабинета.

В каждом кабинете должен быть такой помощник

Так я и попала на самый настоящий приём врача. Меня посадили заполнять патронажный журнал. Если кто-то, как и я до этого момента, не знал, то это журнал с информацией о пациентах, которую медсёстры должны заполнять…вручную! И это в век цифровых технологий. Сейчас информация хранится не только в электронном виде на компьютере, но и дублируется на бумаге. Но переписывать информацию от руки с распечатанного на принтере листка? Хотя признаюсь честно, «расслаблять нервы» каллиграфией мне понравилось.

— Как хорошо, когда есть кому помочь! В каждом кабинете должна сидеть такая Катя. И не просто так, а за зарплату! — сказала врач.

В журнале было очень много людей с датами рождения ещё до 40-х годов прошлого века. То есть это старики старше 70-ти, 80-ти и даже 90 лет! Никогда не думала, что в нашем городе их так много, а ведь всем нужна помощь.

«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться»

За то время, что мы сидели, в кабинете побывало человека четыре. И каждый со своей историей.

— Я недавно ездила в Москву. А потом стала себя плохо чувствовать, появился кашель, слабость и болит голова, — начала свой рассказ пациентка.

Это звоночек — подумала я, но виду не подала. Наверное, врачи — бесстрашные, ведь пациент может быть с COVID-19.

— Ну так всегда, а как же без этого? — не удивилась врач.

В коридоре очередь уменьшалась очень медленно. Один парень даже зашёл посреди приёма попросить редкий талон на исследование. Ему не отказали, а таких «бесталонных» много и не всегда «просто спросить».

— А вы мне это не назначайте, я всё равно это принимать не буду! — капризничала очередная пациентка.

И тут врачу пришлось придумывать другие пути решения проблемы. Ведь взрослые — это просто большие дети.

Всего через четыре часа работы мне стало невыносимо душно и плохо.

— А ты же ещё придёшь нам помочь? — спросила медсестра, смотря на меня глазами полными надежды.

Я-то думала, сейчас меня разоблачат и скажут:

«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться».

Было жаль её разочаровывать. Однако в этот день я точно поняла: труд врачей и медсестёр заслуживает не только уважения, но и банальной благодарности, о которой мы — пациенты часто забываем.

КОММЕНТАРИЙ

— Всего в четырёх поликлиниках сейчас работают около 80 человек. Примерно поровну студентов-практикантов и волонтёров — студентов из других вузов или простых граждан, желающих прийти на подмогу. У нас есть договорённость, что температуру на входе волонтёры не мерят. Они только помогают с бумагами и картами, а для такой работы образование значения не имеет, — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Амурской области Александр Екжанов.

Он пояснил, что все работают постоянно и ставят смены, как им удобно. Кто-то работает в понедельник, среду и пятницу, кто-то во вторник и в четверг, а кто-то всю неделю.