Гороскоп 25 ноября: Водолеи выиграют в лотерею, а Девам пора взяться за генеральную уборку

Восход Солнца: 07:59

Заход Солнца: 16:34

Солнце в Стрельце.

Овен. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Отложите поездки, путешествия и крупные приобретения. Постарайтесь сделать что-либо для достижения гармонии в собственном доме.

Телец. Ваш авторитет сегодня заметно укрепится, что создаст стартовую площадку для положительных изменений в служебном или общественном положении. Вероятно, новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют новые перспективы.

Близнецы. Постройте свой день так, чтобы не пропустить ни одно принятие пищи, вам сейчас очень нужна энергия. Наметьте приоритеты и правильно распределите свое время. Не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями.

Рак. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнёрами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами.

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Лев. Необходимо серьёзно задуматься о своем образе жизни. Проявите терпение и гибкость в личных отношениях, в разговорах с начальством или сотрудниками. Придержите свою щедрость и душевную широту.

Дева. Отличной идеей может стать генеральная уборка, избавьтесь от ненужный вещей. Не ждите от окружающих благодарности, но и не отчаивайтесь — в конце концов, всё когда-то заканчивается.

Весы. Этот день может принести сюрпризы, подарки судьбы. Вероятна крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни. Возможно, вам придется удерживать баланс между интересами личной и общественной жизни.

Скорпион. Не рвитесь на передовую. Вечером звёзды советуют развеяться и сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком. Если вы совершили поступок, который может расстроить вашего близкого человека, то постарайтесь сегодня сохранить его в тайне.

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Стрелец. Этот день может дать вам несколько важных жизненных уроков. Вероятно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто.

Козерог. В сфере вашего внимания могут быть профессиональные задачи и личные отношения. Интересные события ждут людей искусства. Вероятны бытовые хлопоты, связанные с ремонтом, непредвиденными расходами или действиями одного из домочадцев.

Водолей. Звёзды советуют аккуратно пописывать документы, касающиеся продажи жилья или другой недвижимости. Не исключен выигрыш в лотерею и получение премии. Благоприятны для беспрепятственной реализации ваших деловых качеств и связанных с ними надежд.

Рыбы. День символизирует победу над собой, достижение намеченных целей. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами. Хорошая книга или просмотр понравившегося фильма подействуют на вас гораздо более умиротворяюще, нежели общение с людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев