Путин наградил ветерана, собравшую 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших от коронавируса

Корнева сообщила, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура, и решила объявить о сборе средств в поддержку медиков, заразившихся COVID-19, а также семей погибших от этой инфекции врачей.

Как пишет ТАСС, Том Мур на борьбу с коронавирусом собрал свыше 40 млн долларов.

Зинаида Корнева публикует на своем YouTube-канале ролики, в которых рассказывает о Великой Отечественной войне. Она в 19 лет ушла на фронт, служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. В конце сентября ей исполнилось 98 лет.

Как сообщается, для медиков было собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей со всей России.