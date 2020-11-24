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сегодня, 17:43 0

Путин наградил ветерана, собравшую 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших от коронавируса

Путин наградил ветерана, собравшую 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших от коронавируса
Фото: kazanfirst.ru

Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу из Петербурга знаком отличия «За благодеяние». 98-летняя пенсионерка с помощью своего YouTube-канала помогла собрать более 4,5 миллионов рублей для семей врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Корнева сообщила, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура, и решила объявить о сборе средств в поддержку медиков, заразившихся COVID-19, а также семей погибших от этой инфекции врачей.

Как пишет ТАСС, Том Мур на борьбу с коронавирусом собрал свыше 40 млн долларов.

Зинаида Корнева публикует на своем YouTube-канале ролики, в которых рассказывает о Великой Отечественной войне. Она в 19 лет ушла на фронт, служила зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. В конце сентября ей исполнилось 98 лет.

Как сообщается, для медиков было собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей со всей России.

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#коронавирус #интернет #помощь #финансы

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