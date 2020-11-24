В Приамурье облачно и ветрено: прогноз погоды на 25 ноября
По сообщению Амурского гидрометцентра, в среду, 25 ноября, по области переменная облачность, местами по крайним северным районам небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днём до 11-16 метров в секунду. Температура ночью на севере -17°С...-22°С, при прояснении местами до -27°С. На юге -12°С...-17°С. Днём на севере -8°С...-13°С, по крайним районам до -17°С, на юге -5°С...-10°С.
В Белогорске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -9°С…-10°С, ночью до -16°С. Ветер северо-западный, 2-6 метра в секунду.
В Райчихинске малооблачно, без осадков. Днём температура -7°С…-8°С, ночью до -11°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-8°С, ночью до -11°С. Ветер северо-западный, 3-8 метра в секунду.
В Свободном и Шимановске ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-11°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 3-8 метра в секунду.
В Зее ясно, без осадков. Днём температура -9°С...-12°С, ночью до -18°С. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.
В Сковородине переменная облачность, без осадков. Температура днём -9°С...-12°С, ночью до -17°С. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.
В Тынде переменная облачность, без осадков. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -19°С. Ветер западный, 4-11 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.
В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -12°С...-14°С, днём -5°С...-7°С.
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