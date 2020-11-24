Сияние в небе наблюдали жители Свободного
Утром, 24 ноября, жители Свободного наблюдали в небе редкое оптическое явление — солнечное гало, сообщают «Зейские огни». Гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.
— Мороз с утра был хоть и не сильный для ноября, всего минус 3 градусов, но «кусочек» ноябрьской «радуги» удалось снять нашему фотокорреспонденту Анне Пруниковой, — написали журналисты.
Солнечное гало – это эффект светового кольца вокруг солнца или луны. Эффект возникает из-за безоблачного неба, при сильном морозе и высокой влажности. В воздухе находиться большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется и образует вокруг источника света дугу, на концах которой можно заметить пятна, похожие на солнечные диски.
В народе считается, что гало появляется на небосводе перед морозами и снегопадом.
Просмотров всего: 356