Сияние в небе наблюдали жители Свободного

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— Мороз с утра был хоть и не сильный для ноября, всего минус 3 градусов, но «кусочек» ноябрьской «радуги» удалось снять нашему фотокорреспонденту Анне Пруниковой, — написали журналисты.

Солнечное гало – это эффект светового кольца вокруг солнца или луны. Эффект возникает из-за безоблачного неба, при сильном морозе и высокой влажности. В воздухе находиться большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется и образует вокруг источника света дугу, на концах которой можно заметить пятна, похожие на солнечные диски.

В народе считается, что гало появляется на небосводе перед морозами и снегопадом.