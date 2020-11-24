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сегодня, 17:21 2

Сияние в небе наблюдали жители Свободного

Сияние в небе наблюдали жители Свободного
Фото: www.instagram.com/zeiskieogni/

Утром, 24 ноября, жители Свободного наблюдали в небе редкое оптическое явление — солнечное гало, сообщают «Зейские огни». Гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.

— Мороз с утра был хоть и не сильный для ноября, всего минус 3 градусов, но «кусочек» ноябрьской «радуги» удалось снять нашему фотокорреспонденту Анне Пруниковой, — написали журналисты.

Солнечное гало – это эффект светового кольца вокруг солнца или луны. Эффект возникает из-за безоблачного неба, при сильном морозе и высокой влажности. В воздухе находиться большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется и образует вокруг источника света дугу, на концах которой можно заметить пятна, похожие на солнечные диски.

В народе считается, что гало появляется на небосводе перед морозами и снегопадом.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    47 минут назад

    Гало в нашей местности бывает довольно часто, надо просто иногда смотреть на небо, утром и к вечеру

  • DimonS

    DimonS
    37 минут назад

    Ну и где на фото БЕЗОБЛАЧНОЕ небо? И да, если бы я каждое гало снимал, то ни одной матрицы в фотоаппарате не хватило бы.

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