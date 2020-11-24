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сегодня, 17:12 1

В Амурской области выявили 157 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 157 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрировали 157 новых заражений COVID-19. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 135 человек выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировали 10 445 заражений. 7 619 человек выздоровели, 98 – скончались.

Ранее врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19. Главная рекомендация для тестируемых – отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Жена лежит в ковиднике, говорит, каждый день отъезжают по 4-5 человек. Видать, среди них нет известных личностей и медиков...

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