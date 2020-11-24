В Амурской области выявили 157 новых случаев COVID-19

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Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировали 10 445 заражений. 7 619 человек выздоровели, 98 – скончались.

Ранее врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19. Главная рекомендация для тестируемых – отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.