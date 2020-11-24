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сегодня, 17:10 4

Василий Орлов: «К строительству путепроводов возле посёлков Новобурейский, Серышево и города Завитинска привлечем частные инвестиции»

Василий Орлов: «К строительству путепроводов возле посёлков Новобурейский, Серышево и города Завитинска привлечем частные инвестиции»
Фото: pixabay.com

Губернатор Приамурья рассказал, что для строительства новых путепроводов в области будут привлечены частные средства. Всего до 2030 года в Амурской области запланированы реконструкция и строительство 10 путепроводов через Транссибирскую магистраль, сообщает пресс-служба правительства области.

– Для того чтобы быстрее начать строительство этих важных объектов, решили привлечь частные инвестиции, например, для возведения путепроводов возле посёлков Новобурейский, Серышево и города Завитинска. Сейчас Агентство Амурской области по привлечению инвестиций совместно с региональным минтрансом ищет инвесторов для проектов строительства трех путепроводов по схеме государственно-частного партнёрства. Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах. Общий объем инвестиций составляет порядка 6 миллиардов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

– Проект проходит стадию структурирования финансовой и экономической модели. Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы на один из объектов, – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

За проезд по новым путепроводам с грузовых автомобилей возьмут плату, а вот легковые смогут проезжать свободно.

– Строительство путепроводов имеет стратегическое значение из-за уменьшения межпоездного интервала на Транссибе c 10 минут до 7-8 минут к 2023 году и большим количеством школьных и регулярных автобусных маршрутов, которые проходят через железнодорожные переезды, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

О том, что областное правительство готово в короткие сроки возводить новые путепроводы в рамках государственно-частного партнёрства, Василий Орлов рассказал на встрече с уполномоченным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Губернатор попросил у Минтранса России грантовой поддержки для реализации этих проектов. Вопрос о небезопасности одноуровневых развязок на пересечении Транссибирской магистрали и автомобильных дорог Василий Орлов поднимал в сентября этого года на совещании при секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве.

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#губернатор #дороги #областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    дороги станут платными

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Да здравствуют платные дороги! А деньги с транспортных налогов, акцизов на бензин, платонов, решили "осваивать" себе в карман?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Ну вот и до этих "транспортных налогов, акцизов на бензин, платонов" добрались((

  • DimonS

    DimonS
    33 минуты назад

    В Завитинске и Новобурейске точно путепроводы нужны, да. За последние годы раза два останавливался на переездах на 3-5 минут от силы. Но деньги надо освоить! Но частники не дадут их разворовать, тут что-то не додумали.

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