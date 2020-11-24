На Амурском ГПЗ нужны инженеры и высоквалифицированные рабочие

Амурскому ГПЗ нужны высковалицированные сотрудники. Сегодня там востребованы инженерно-технические работники и высококвалифицированные рабочие 5 и 6 разрядов.

Есть, разумеется, и требования к стажу. Он должен составлять не менее 2-3 лет. При чём речь идёт о крупных производствах, опыте эксплуатации высокотехнологичного оборудования в газопереработке и нефтехимии.

— Одновременно с Амурским ГПЗ в городе Свободном активно строится микрорайон на 5000 жителей. Эксплуатационный персонал завода будет обеспечен корпоративным жильем. Строительство микрорайона планируется завершить в 2024 году. Пока же работникам компании производится компенсация аренды жилья. Есть релокационные выплаты: компенсация проезда для работников и членов их семей, оплата перевозки багажа, выплата подъемных. На период строительства жилого микрорайона по ряду рабочих должностей предусмотрен вахтовый метод работы в режиме «месяц на месяц». В этом случае производится оплата проезда, вахтовикам предоставляется комфортное размещение в жилом городке на территории Амурского ГПЗ, в комнатах со всеми удобствами, — рассказывают в пресс-службе предпрития. Резюме принимают на электронную почту отдела по подбору персонала ООО "Газпром переработка Благовещенск": ok@amurgpz.ru.