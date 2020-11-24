Гарик Харламов переписал на шестилетнюю дочь особняк за 100 млн рублей

Лера Кудрявцева была восхищена поступком юмориста и похвалила Харламова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Загородный дом оценивается в 100 млн рублей, его Гарик приобрёл ещё до свадьбы с Кристиной Асмус. Сейчас там живут Кристина с дочерью, иногда приезжает и сам Харламов. Как говорят соседи, в особняке до сих пор идёт ремонт.

Харламов и Асмус в этом году объявили о разводе. Но многие считают, что пара просто пиарится на этой истории.