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24ноября
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сегодня, 16:43 0

Гарик Харламов переписал на шестилетнюю дочь особняк за 100 млн рублей

Гарик Харламов переписал на шестилетнюю дочь особняк за 100 млн рублей
Фото: kleo.ru

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус оформил дарственную на загородный четырёхэтажный дом шестилетней дочери, сообщает News.ru.

Лера Кудрявцева была восхищена поступком юмориста и похвалила Харламова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Загородный дом оценивается в 100 млн рублей, его Гарик приобрёл ещё до свадьбы с Кристиной Асмус. Сейчас там живут Кристина с дочерью, иногда приезжает и сам Харламов. Как говорят соседи, в особняке до сих пор идёт ремонт.

Харламов и Асмус в этом году объявили о разводе. Но многие считают, что пара просто пиарится на этой истории.

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#дети #финансы #шоу-бизнес

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