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сегодня, 17:00 0

В Сковородине завели дело на мошенника из Уссурийска

В Сковородине завели дело на мошенника из Уссурийска
Фото: pixabay.com

Мошенник из Уссурийска обманул амурчанина. Теперь молодому человеку грозит пять лет лишения свободы, сообщает прокуратура Приамурья.

19-летний житель Уссурийска нашёл на сайте объявление о приобретении запасных частей на машину. Деньги взял, а вот обещанные детали не выслал. Как-то объяснять свой поступок не стал, перестал отвечать на звонки, а потом и вовсе отключил мобильный телефон.

Прокурор Сковородинского района утвердил обвинительное заключение по статье «мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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#суды

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