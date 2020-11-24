Шрамы украшают мужчину: юные футболисты из Благовещенска стали чемпионами России

В столицу Приамурья футболисты «Динамо-Благовещенск» вернулись чемпионами России. Всего на финал «Кожаного мяча» в Сочи приехали четыре команды. Амурчане сыграли три матча, а в последнем встретились с командой «Алга» из Уфы. Игра была напряжённой, один из игроков даже рассёк губу — пришлось наложить семь швов.

— Когда ребята победили, я чуть не плакал от радости, мы все долго шли к этому. Думаю, что парни в этот момент стали мужчинами. Сын Максим играет за защитника или полузащитника. У нас вообще в команде ребята универсальные и готовы помочь нападению. А из Благовещенска мы пристально следили за игрой онлайн, — рассказал отец юного футболиста Илья Попов.

Он отметил, что привил сыну любовь к спорту с самого детства. Сначала водил его с собой на тренировки, а потом мальчик сам стал заниматься с тренером в спортшколе.

— Я болел из дома, на победном месте и, по старой традиции, даже не брился и не стригся. Вот такие мы спортсмены суеверные! — рассказал Илья.

Перед поездкой родители собрали ребятам полные чемоданы защитных средств и пристально следили за их здоровьем.

— Мы боялись, что из-за коронавируса некоторые ребята не смогут поехать на турнир. Но даже те, кто не поехали из-за болезни, тоже пришли сегодня встретить своих сокомандников и поздравить их с победой. Раньше я не понимала в футболе ничего. Но благодаря сыну полюбила этот вид спорта и начала в нём разбираться. За команду болела вся семья, даже те, кто футбол обычно не смотрит, — поделилась мама правого полузащитника Вероника Панфёрова.

Чтобы хорошо показать свои навыки спортсмены выехали в Сочи на пару дней раньше. Нужно было привыкнуть к другому часовому поясу. С ребятами поехали шесть родителей, которые вели прямую трансляцию игры в Instagram.

— Даже когда в финальной игре ребята начали проигрывать, мы не теряли надежды. Я думаю, что наша вера в ребят как-то передалась им, и ход игры изменился в их пользу, — рассказала Вероника.

Женщина отметила, что в Приамурье нужно развивать не только юношеский футбол, но и поддерживать взрослые команды. Парни взрослеют и дальше хотят заниматься этим видом спорта профессионально, а также выезжать на крупные соревнования.

— Я сам футболист и играю за команду «Динамо-Благовещенск». Могу с уверенностью сказать, что в финальной игре ребята отдались полностью, а тренер с детства привил ребятам целеустремлённость и волю к победе. Последние четыре года наша команда выигрывает у всех в области. Обычно соревнования, например, игра с СК «Хабаровск» и «Лучом» проходят на деньги родителей, а вот эту игру в Сочи проспонсировало министерство спорта, — рассказал отец юного футболиста Игорь Диких.

Победителей в аэропорту встретил министр спорта Дмитрий Кутека. Он горячо поздравил ребят с победой и подарил команде набор из пяти профессиональных футбольных мячей.

— Вы стали чемпионами России! Хочу поблагодарить спортсменов, родителей, тренеров и всех, кто приложил усилия к достижению этого результата. Желаю, чтобы в дельнейшем ваши футбольные навыки только усовершенствовались, — поздравил ребят Дмитрий Кутека.

Ребята привезли два кубка: один ребята отставят себе вместе с медалями, а второй — переходящий, весит целых 12 килограммов! Его в следующем году большая часть команды попробует завоевать снова. Ведь спортсмены, которые родились в 2005 году, в следующем году не смогут поехать на турнир, в том числе капитан команды Тимофей.

— Я — вратарь и одновременно капитан команды. На мне лежит большая ответственность, поэтому я всегда стараюсь поддержать ребят. Перед матчем всегда говорю им пару мотивирующих слов. В финальной игре наша команда не пропустила гол, но меня удалили с поля за «фол последней надежды». И ребятам пришлось играть вдесятером, — рассказал Тимофей.

Своими кумирами парень назвал двух футболистов. Это Марк-Андре Тер Стеген клуба «Барселона» и, конечно же, Лионель Месси.

— Это первое достижение нашего детского футбола на столь высоком уровне. Благодаря ему у будущего поколения появится вера, желание и возможность побеждать. В Амурской области с 2019 года уже работает детская футбольная лига, — рассказал Дмитрий Кутека.

Он отметил, что лига привлекает детей не только из спортивных школ, но и дворовых ребят. Так ребята знакомятся с этим видом спорта и в будущем смогут проявить себя как профессиональные футболисты.

— Мы тренировались даже когда в Благовещенске настали минусовые температуры. Самое главное внушить парням, что они — лучшие, и они это доказали! В первом тайме мы пропустили гол, а во втором пришлось играть в меньшенстве из-за удаления вратаря. Но вратарь сделал всё правильно, другого выхода из ситуации не было. После двух голов стало понятно, что мы победили. А после игры все рыдали, эмоции были сумасшедшими! — рассказал тренер Станислав Харитонов.

Напомним, что суперфинал «Кожаного мяча» проходил в Сочи с 19 по 23 ноября.