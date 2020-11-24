В Хабаровском крае закрыли санаторий из-за вспышки коронавируса

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— По требованию Роспотребнадзора учреждение закрыто на карантин, в настоящее время выявлено 55 заболевших, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Также на контроле остается ситуация в двух других учреждениях — Горинском и Эльбанском психоневрологических интернатах. На базе учреждения в Эльбане развернут «ковидный» госпиталь.

23 ноября в Хабаровском крае зарегистрированы 21 тысяча 961 случай коронавируса. За последние несколько дней выявляется около 300 новых случаев каждые сутки. За весь период умер 151 пациент. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет введен в обязательном порядке.