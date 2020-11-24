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сегодня, 16:27 0

В Хабаровском крае закрыли санаторий из-за вспышки коронавируса

В Хабаровском крае закрыли санаторий из-за вспышки коронавируса
Фото: РИА Новости. Александр Кряжев

В санатории «Анненские воды» на территории Ульчского района Хабаровского края зафиксирована и локализована вспышка коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

— По требованию Роспотребнадзора учреждение закрыто на карантин, в настоящее время выявлено 55 заболевших, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Также на контроле остается ситуация в двух других учреждениях — Горинском и Эльбанском психоневрологических интернатах. На базе учреждения в Эльбане развернут «ковидный» госпиталь.

23 ноября в Хабаровском крае зарегистрированы 21 тысяча 961 случай коронавируса. За последние несколько дней выявляется около 300 новых случаев каждые сутки. За весь период умер 151 пациент. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет введен в обязательном порядке.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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