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24ноября
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сегодня, 15:14 5

Скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске

Скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске
Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Обновлено: 15:40

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске. Мужчина, представившийся родственником потерпевшей, рассказал, что 26-летняя женщина умерла в понедельник, 23 ноября.

Как рассказал официальный представитель завода, сообщений на предприятие не поступало.

Тем временем следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В результате случившегося трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ведомства.

Добавлено в 15:40:

Смерть пострадавшей подтвердили в областном минздраве.

— 26-летняя пациентка Амурской областной клинической больницы, доставленная после происшествия на судостроительном заводе, накануне скончалась. Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, её состояние было тяжелым (около 50 % ожогов). Медики прилагали все усилия, чтобы спасти её жизнь, но 23 ноября женщина умерла, — рассказали в министерстве.

Что касается двух других пациентов, то их состояние стабильное, на конец недели планируется выписка.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Зачем писать, если нет официального подтверждения?

    Совсем плохо с головой?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Вот так хлопнуло. Мои соболезнования родным и близким.

  • PAM

    PAM
    2 часа назад

    Запретить хлопушки

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    А что перестали писать "хлопок"?! Руководство завода к уголовной ответственности! Пусть на зоне хлопают в ладоши!

    Соболезнования родным погибшей...

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Соболезнование родным погибшей девушки,большое горе....

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