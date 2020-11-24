Скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске
Обновлено: 15:40
В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске. Мужчина, представившийся родственником потерпевшей, рассказал, что 26-летняя женщина умерла в понедельник, 23 ноября.
Как рассказал официальный представитель завода, сообщений на предприятие не поступало.
Тем временем следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— В результате случившегося трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ведомства.
Добавлено в 15:40:
Смерть пострадавшей подтвердили в областном минздраве.
— 26-летняя пациентка Амурской областной клинической больницы, доставленная после происшествия на судостроительном заводе, накануне скончалась. Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, её состояние было тяжелым (около 50 % ожогов). Медики прилагали все усилия, чтобы спасти её жизнь, но 23 ноября женщина умерла, — рассказали в министерстве.
Что касается двух других пациентов, то их состояние стабильное, на конец недели планируется выписка.
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