Скончалась одна из пострадавших при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске

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Как рассказал официальный представитель завода, сообщений на предприятие не поступало.

Тем временем следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В результате случившегося трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ведомства.

Добавлено в 15:40:

Смерть пострадавшей подтвердили в областном минздраве.

— 26-летняя пациентка Амурской областной клинической больницы, доставленная после происшествия на судостроительном заводе, накануне скончалась. Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, её состояние было тяжелым (около 50 % ожогов). Медики прилагали все усилия, чтобы спасти её жизнь, но 23 ноября женщина умерла, — рассказали в министерстве.

Что касается двух других пациентов, то их состояние стабильное, на конец недели планируется выписка.