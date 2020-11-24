Фейерверка не будет: в Благовещенске «праздничные» деньги потратят на семьи медиков

Фото: https://pixabay.com/

Мэр Благовещенска решил сэкономленные от фейерверка средства потратить на новогодние подарки для детей медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако отказываться от создания праздничной атмосферы в Благовещенске не будут, пояснил мэр в своём инстаграм-аккаунте, отменяют лишь праздничный фейерверк.

— Мы учли точку зрения Роспотребнадзора и ваше мнение. Опрос показал, что большая часть проголосовавших против фейерверка. Аргументы с обеих сторон разные. Но главное (и в этом полностью соглашусь со специалистами) — сегодня мы не имеем права создавать большую концентрацию людей в одном месте. Во многом поэтому в городе впервые не будет одной главной новогодней площадки, написал Олег Имамеев в своём профиле. — И ещё один важный момент на эту тему. Поступает информация об организациях, которые активно готовятся к проведению больших праздничных программ, корпоративов, приглашают принять в праздничных мероприятиях участие рабочие коллективы, школьные классы. Хочу напомнить о действующем запрете на проведение массовых мероприятий. Реагировать на подобные факты будем оперативно. Новой вспышки заболеваемости после новогодних праздников мы не имеем права допустить.

По сообщениям областного минздрава ситуация в больницах и так на грани, медиков не хватает, активно привлекаются волонтёры. Мэр в свою очередь поблагодарил городских депутатов, которые нашли волонтеров в ковидный госпиталь и за свой счёт оплачивают их работу.

Помогают медикам и предприниматели.

— На сегодняшний день они уже оплатили покупку 10 кислородных концентраторов, которые эффективны при нетяжёлой дыхательной недостаточности. Это недешевые и технологичные аппараты. И спрос на них сейчас огромный. Поставка будет до Нового года. Они напрямую поступят в Благовещенский инфекционный госпиталь, — написал Олег Имамеев.

Администрация города из внебюджетных источников также выделила деньги на помощь благовещенской городской больнице. Для «красной зоны» закупили несколько десятков тумбочек, передали очередную партию кроватей.

Сейчас по заболеваемости коронавирусом Амурская область занимает девятое место в рейтинге среди регионов дальневосточного федерального округа.