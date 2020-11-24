В Благовещенске выбирают подрядчика для ремонта улицы Горького

Для ремонта одной из главных городских улиц в мэрии Благовещенска готовятся определить подрядную организацию. Работы будут проводиться в рамках продолжающейся реализации на территории области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба регионального минтранса.

— В 2021 году должна быть полностью отремонтирована магистраль, ведущая к месту возведения нового моста через реку Зея. Первоначально, улица Горького будет ремонтироваться от Калинина, до Театральной, а к окончанию стройки мостового перехода планируется реконструкция второй части, вплоть до мостовой развязки в районе Первомайской. Запланированный объем работ традиционно большой, поэтому поиск подрядчика идет уже сейчас, чтобы исполняющая контракт организация могла иметь запас по времени, для подготовки к началу работ, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По данным администрации, участок улицы Горького протяженностью 2,2 километра планируется отремонтировать уже к 30 октября 2021 года. Помимо ремонта дорожного полотна, в шести местах планируется установка камер фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, что должно улучшить статистику дорожно-транспортных происшествий на данном участке.

— Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дает очень мощную финансовую поддержку регионам на приведение дорог и улиц в нормативное состояние с применением современных технологий за счет федеральных средств. За два года достаточно серьезный объем выполнен, виден результат, важные транспортные магистрали постепенно становятся безопасными, комфортными для амурчан, улицы приобретают современный вид. Подрядные организации, участвующие в проекте БКАД, усиливаются специалистами, приобретают технику, становятся конкурентоспособными, и готовы выполнять качественные дорожно-строительные работы в регионе, — сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.