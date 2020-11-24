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сегодня, 14:31 0

В провинции Хэйлунцзян запретили организовывать выезды за границу

В провинции Хэйлунцзян запретили организовывать выезды за границу
Фото: https://pixabay.com/

Власти провинции Хэйлунцзян запретили туристическим фирмам организовывать поездки для китайских туристов за границу и призвали сосредоточиться на внутреннем туризме. Такое заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной зимним видам туризма в провинции Хэйлунцзян, которая прошла в Пекине 23 ноября.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и риском ввоза COVID-19 из-за рубежа, мы запретили туристическим агентствам организовывать туристические поездки за границу, а также гостиницам провинции Хэйлунцзян принимать приезжающих из-за рубежа граждан. Этот запрет будет действовать ещё определенное время. Поэтому мы призвали туристические компании сосредоточиться на развитии внутреннего рынка туризма в ожидании, — сообщает Вiang.ru со ссылкой на начальник управления культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чжан Лина.

Ране из провинции Хэйлунцзян гражданам Китая можно было вылетать в Японию и Южную Корею. Сейчас страна ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с Сингапуром. Однако, власти подчёркивают,что туристов отправлять этими рейсами рискованно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В такой ситуации говорить об открытии китайской границы для туристов из России вообще не приходится, тем более учитывая эпидемиологическую обстановку в нашей стране. Напомним, в связи с ростом заболеваемости по кронавирусу, масочный режим в России продлён до 2022 года.

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#Китай #отдых #туризм

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