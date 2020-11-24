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сегодня, 14:18 1

Благовещенцев просят привести в порядок адресные таблички на своих домах и квартирах

Благовещенцев просят привести в порядок адресные таблички на своих домах и квартирах
Фото: благовещенск.рф

Жителей областной столицы просят привести в порядок номерные знаки и аншлаги на своих домах и квартиры. Правильные обозначения будут важны при Всероссийской переписи населения, рассказали в администрации Благовещенска.

Переписчики начнут свою работу с получения списка адресов. Чтобы не пропустить какой-то дом, а в другой не ходить дважды правильные таблички просто необходимы. Но не только в переписи дело. Правильные адреса на домах важны и для самих благовещенцев, подчёркивают в администрации. Только при условии правильно указанных данных ваш дом сможет найти — почта, спасатели, скорая или такси.

По постановлению благовещенской администрации от 27 июля 2009 года, собственники изготавливают и размещают таблички самостоятельно и за свой счёт.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    2 ГИС в помощь переписчикам

    А номер дома можно и краской написать

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