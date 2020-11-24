Благовещенцев просят привести в порядок адресные таблички на своих домах и квартирах

Фото: благовещенск.рф

Жителей областной столицы просят привести в порядок номерные знаки и аншлаги на своих домах и квартиры. Правильные обозначения будут важны при Всероссийской переписи населения, рассказали в администрации Благовещенска.

Переписчики начнут свою работу с получения списка адресов. Чтобы не пропустить какой-то дом, а в другой не ходить дважды правильные таблички просто необходимы. Но не только в переписи дело. Правильные адреса на домах важны и для самих благовещенцев, подчёркивают в администрации. Только при условии правильно указанных данных ваш дом сможет найти — почта, спасатели, скорая или такси.

По постановлению благовещенской администрации от 27 июля 2009 года, собственники изготавливают и размещают таблички самостоятельно и за свой счёт.