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24ноября
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сегодня, 14:12 0

В Благовещенске начались публичные слушания по проекту бюджета города

В Благовещенске начались публичные слушания по проекту бюджета города
Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

С сегодняшнего дня начинаются публичные слушания по проекту бюджета на ближайшие три года, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Слушания проходят в заочной форме на сайте городской администрации.

Проект документа и презентация размещены на портале мэрии. Жители Благовещенска могут оставить предложения на сайте, обратиться по почте или прийти лично в администрацию до 26 ноября.

Впервые за шесть лет бюджет Благовещенска на 2021 год будет дефицитным – доходы должны составить 9,2 миллиарда рублей, а расходы – 9,3 миллиарда рублей. В связи с продлением налоговых послаблений для бизнеса потери бюджета составят 107 миллионов рублей, а изменения налогового законодательства снизят доходы на 208 миллионов рублей.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев отметил, что несмотря на дефицитный бюджет все запланированные расходы будут выполнены в полном объёме.

— Важно, что все, без исключения, планы по развитию города остаются в силе. За счет участия в нацпроектах и федеральных программах доходы бюджета Благовещенска на 2021 год вырастут на треть и составят рекордные 9,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2020 году бюджет изначально планировался в сумме 6,7 миллиарда рублей, — рассказал градоначальник.

Более половины расходов составит социальное направление — на него будет направлено 52 процента бюджета. В числе национальных проектов называются «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После проведения публичных слушаний проект бюджета будет направлен на рассмотрение депутатов гордумы Благовещенска, а принятие его ожидается в декабре.

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#мэрия #финансы

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