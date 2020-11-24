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сегодня, 14:00 1

В Благовещенске задержали банду преступников и раскрыли серию краж

В Благовещенске задержали банду преступников и раскрыли серию краж
Фото: pixabay.com

Сотрудники благовещенского уголовного розыска задержали троих мужчин. Их подозревают более чем в 50 кражах, сообщает пресс-служба МВД по Амурской области.

В полицию обратились владельцы магазинов, расположенных в торговых центрах города. Предприниматели пожаловались на пропажу товаров из своих отделов. Сотрудники уголовного розыска установили, что в городе орудует банда из трёх местных жителей. Нарушать закон мужчинам было не впервой, все уже имеют сроки за спиной. Одного из нарушителей задержали, двое других скрывались от полиции. Место было выбрано не совсем удачное — подозреваемые спрятались в квартире одного из них. Дверь открывать не хотели, пришлось взламывать замок.

Следствие уже установило, что амурчане причастны более чем к 50 эпизодам. Мужчины заходили в магазины и притворялись покупателями. Тщательно выбирали товары и, улучив момент, уходили с ними, не заплатив. Трофеями фигурантов дела становились обувь, одежда, бытовая техника, продукты питания и алкоголь. Задержанные, помимо краж, проходят и по делам с грабежами.

Уголовные дела возбуждены, виновные находятся под стражей.

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#закон #суды

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