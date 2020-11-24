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24ноября
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сегодня, 13:45 5

Светлана Леонтьева: «Для ликвидации очередей в поликлиниках мобилизованы все»

Светлана Леонтьева: «Для ликвидации очередей в поликлиниках мобилизованы все»
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Светлана Леонтьева и руководитель ФСС Наталья Хрущёва сегодня ответили на ряд вопросов, наиболее часто возникающих при оформлении листов нетрудоспособности. Спикеры рассказали, как решаются проблемы в лечебных учреждениях, в том числе по уменьшению очередей в поликлиниках при оформлении листов нетрудоспособности.

— Значительная работа ведется в части информирования как населения, так и персонала лечебных учреждений о текущем порядке оформления документов и его последних изменениях. Сотрудники Фонда социального страхования контролируют работу регистратур. На сайтах всех медучреждений размещены памятки, доводящие правильный порядок обращений. С целью ликвидации очередей увеличено количество персонала, как на телефонных линиях, так и на приеме граждан. «Электронный больничный» также признан действенным способом экономии времени в очередях, выздоровевший просто приходит в свою кадровую службу, и бухгалтерия самостоятельно скачивает с сайта ФСС номер больничного. Тем не менее, но граждане пока не спешат им воспользоваться, предпочитая оформлять лист нетрудоспособности боле привычным способом, — рассказали журналистам в ходе пресс-конференции.

— Одной из распространенных проблем при оформлении больничных листов было то, что работодатели зачастую требовали лишние документы, что недопустимо. В этом направлении, по линии обоих ведомств ведется постоянная работа, предприниматели всегда могут получить консультацию.

Также, в целях ликвидации очередей, гражданам предлагается шире использовать дистанционное оформление больничного листа, предусмотренное для лиц возрастной категории старше 65 лет. Этот режим действует до конца ноября, и очевидно будет продлён далее. В этой связи хочется подчеркнуть, что гражданин получает пособие на основании заявления работодателя, которое перечисляется в срок не позднее 10 дней, — сообщила руководитель ФСС Наталья Хрущёва.

— Несмотря на электронное обращение и оформление документов, для выписки по-прежнему необходимо прийти на прием к врачу. Никакие онлайн-процедуры по-прежнему не могут заменить квалифицированный осмотр медицинского специалиста, — подвела итог мероприятия глава минздрава Светлана Леонтьева.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Ленина 135 под поликлинику отдайте, толку будет больше!

  • Туська

    Туська
    1 час назад

    Я одна пропустила момент, когда госпожа Леонтьева стала министром? Когда исчезла приставка и.о?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Сколько процентов от общих очередей составляет очередь за листами нетрудоспособности? Решения нет.

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    для того чтобы получить номер ЭБЛ, надо отстоять очередь для закрытия больничного листа. Автоматически ничего не закрывают!!!!

  • shk0der

    shk0der
    30 минут назад

    "архаровец77

    для того чтобы получить номер ЭБЛ, надо отстоять очередь для закрытия больничного листа. Автоматически ничего не закрывают!!!!"

    Поддерживаю пришлось стоять весь день чтоб закрыли больничный в Госуслугах открытие больничного и закрытие прошло одним днем закрытия больничного листа, ну хоть с правильной даты открыли. Вот и ваша хваленая цифровизация все равно без бумажки никуда.

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