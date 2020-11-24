Светлана Леонтьева: «Для ликвидации очередей в поликлиниках мобилизованы все»

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Министр здравоохранения Светлана Леонтьева и руководитель ФСС Наталья Хрущёва сегодня ответили на ряд вопросов, наиболее часто возникающих при оформлении листов нетрудоспособности. Спикеры рассказали, как решаются проблемы в лечебных учреждениях, в том числе по уменьшению очередей в поликлиниках при оформлении листов нетрудоспособности.

— Значительная работа ведется в части информирования как населения, так и персонала лечебных учреждений о текущем порядке оформления документов и его последних изменениях. Сотрудники Фонда социального страхования контролируют работу регистратур. На сайтах всех медучреждений размещены памятки, доводящие правильный порядок обращений. С целью ликвидации очередей увеличено количество персонала, как на телефонных линиях, так и на приеме граждан. «Электронный больничный» также признан действенным способом экономии времени в очередях, выздоровевший просто приходит в свою кадровую службу, и бухгалтерия самостоятельно скачивает с сайта ФСС номер больничного. Тем не менее, но граждане пока не спешат им воспользоваться, предпочитая оформлять лист нетрудоспособности боле привычным способом, — рассказали журналистам в ходе пресс-конференции.

— Одной из распространенных проблем при оформлении больничных листов было то, что работодатели зачастую требовали лишние документы, что недопустимо. В этом направлении, по линии обоих ведомств ведется постоянная работа, предприниматели всегда могут получить консультацию.



Также, в целях ликвидации очередей, гражданам предлагается шире использовать дистанционное оформление больничного листа, предусмотренное для лиц возрастной категории старше 65 лет. Этот режим действует до конца ноября, и очевидно будет продлён далее. В этой связи хочется подчеркнуть, что гражданин получает пособие на основании заявления работодателя, которое перечисляется в срок не позднее 10 дней, — сообщила руководитель ФСС Наталья Хрущёва.

— Несмотря на электронное обращение и оформление документов, для выписки по-прежнему необходимо прийти на прием к врачу. Никакие онлайн-процедуры по-прежнему не могут заменить квалифицированный осмотр медицинского специалиста, — подвела итог мероприятия глава минздрава Светлана Леонтьева.