У бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой обнаружили рецидив рака

В 2012 году у Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Во время операции хирург повредил нерв голосовых связок, после чего у Юлии пропал голос. Пройдя курс реабилитации, певица обратилась к немецким и корейским специалистам.

После операции в Сеуле к Юле снова вернулся голос. Но её радость была недолгой: недавно у неё обнаружили рецидив онкологии. Это стало для певицы шоком.

В эфире канала НТВ Юлия рассказала, что чувствует, как рушится вся её жизнь и это невозможно принять. По словам Волковой, она старается жить полной жизнью и сделать каждый свой день насыщенным и запоминающимся.

— Ты за день проживаешь несколько лет жизни, — говорит артистка.

Недавно Юлия Волкова приняла участие в шоу «Суперстар!». Но певица признается, что пока ещё не решила, будет ли возвращаться на большую сцену. Болезнь заставляет её делать выбор.