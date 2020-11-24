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сегодня, 13:30 0

У бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой обнаружили рецидив рака

У бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой обнаружили рецидив рака
Фото: fashionets.ru

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала, что недавно у нее обнаружили рецидив рака. 35-летняя певица с 2012 года борется с онкологией, пишет «Комсомольская правда».

В 2012 году у Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Во время операции хирург повредил нерв голосовых связок, после чего у Юлии пропал голос. Пройдя курс реабилитации, певица обратилась к немецким и корейским специалистам.

После операции в Сеуле к Юле снова вернулся голос. Но её радость была недолгой: недавно у неё обнаружили рецидив онкологии. Это стало для певицы шоком.

В эфире канала НТВ Юлия рассказала, что чувствует, как рушится вся её жизнь и это невозможно принять. По словам Волковой, она старается жить полной жизнью и сделать каждый свой день насыщенным и запоминающимся.

— Ты за день проживаешь несколько лет жизни, — говорит артистка.

Недавно Юлия Волкова приняла участие в шоу «Суперстар!». Но певица признается, что пока ещё не решила, будет ли возвращаться на большую сцену. Болезнь заставляет её делать выбор.

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#жизнь #здоровье #шоу-бизнес

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