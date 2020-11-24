Детей в Приамурье будут со школы готовить к работе на местных предприятиях

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Василий Орлов в ходе рабочего совещания поручил профильным министрам наладить работу с выпускниками учебных заведений. По мнению губернатора, руководители предприятий должны активнее брать на работу местных молодых специалистов. При этом их подготовка в учебных заведениях должна соответствовать всем современных требованиям.

— Есть определённый прогресс, видно, что ряд министерств этим занимается. Но этого недостаточно, — заключил Василий Орлов. — Необходимо интегрировать работодателей в систему подготовки кадров. Подготовьте «дорожную карту», что нам надо сделать, чтобы амурские работодатели активно заполняли свои вакансии выпускниками наших учебных учреждений. К решению вопроса нужно подключить и профессиональные сообщества.

Ранее губернатор говорил, что сейчас одна из приоритетных задач — создать возможности для того, чтобы молодёжь получала именно те профессии, которые сегодня востребованы работодателями.

На совещании отметили, что сегодня профориентация амурских ребят начинается уже со школы. Для школьников проводят экскурсии на предприятия, профориентированные игры (квесты), конкурсные мероприятия, профессиональные пробы, социально-психологические тренинги. Детей обучают на инновационных площадках WorldSkills, оборудованных в колледжах Благовещенска, Свободного и на базе АмГУ, а также используют для обучения молодых кадров ресурсы Амурского центра опережающей профессиональной подготовки, сообщает пресс-служба амурского правительства.

С нового 2021 года в Амурской области запускаются ещё несколько программ сельскохозяйственного направления: «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Геномная инженерия» и «Ветеринария». Это связано с открытием на базе Амурского аграрного колледжа новых мастерских с оборудованием, отвечающих современным требованиям.

Обсуждают в Приамурье и вопрос организации дуального обучения золотодобытчиков для амурских предприятий. В ходе него изучение теории хотят предусмотреть в образовательных организациях, а практическую часть выдавать непосредственно на рабочих местах.