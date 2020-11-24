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сегодня, 13:18 4

Детей в Приамурье будут со школы готовить к работе на местных предприятиях

Детей в Приамурье будут со школы готовить к работе на местных предприятиях
Фото: pixabay.com

Василий Орлов в ходе рабочего совещания поручил профильным министрам наладить работу с выпускниками учебных заведений. По мнению губернатора, руководители предприятий должны активнее брать на работу местных молодых специалистов. При этом их подготовка в учебных заведениях должна соответствовать всем современных требованиям.

— Есть определённый прогресс, видно, что ряд министерств этим занимается. Но этого недостаточно, — заключил Василий Орлов. — Необходимо интегрировать работодателей в систему подготовки кадров. Подготовьте «дорожную карту», что нам надо сделать, чтобы амурские работодатели активно заполняли свои вакансии выпускниками наших учебных учреждений. К решению вопроса нужно подключить и профессиональные сообщества.

Ранее губернатор говорил, что сейчас одна из приоритетных задач — создать возможности для того, чтобы молодёжь получала именно те профессии, которые сегодня востребованы работодателями.

На совещании отметили, что сегодня профориентация амурских ребят начинается уже со школы. Для школьников проводят экскурсии на предприятия, профориентированные игры (квесты), конкурсные мероприятия, профессиональные пробы, социально-психологические тренинги. Детей обучают на инновационных площадках WorldSkills, оборудованных в колледжах Благовещенска, Свободного и на базе АмГУ, а также используют для обучения молодых кадров ресурсы Амурского центра опережающей профессиональной подготовки, сообщает пресс-служба амурского правительства.

С нового 2021 года в Амурской области запускаются ещё несколько программ сельскохозяйственного направления: «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Геномная инженерия» и «Ветеринария». Это связано с открытием на базе Амурского аграрного колледжа новых мастерских с оборудованием, отвечающих современным требованиям.

Обсуждают в Приамурье и вопрос организации дуального обучения золотодобытчиков для амурских предприятий. В ходе него изучение теории хотят предусмотреть в образовательных организациях, а практическую часть выдавать непосредственно на рабочих местах.

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#губернатор #областная власть #образование #работа #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Фашисты уже не стесняются детей эксплуатировать...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    будут готовить на копеечную зарплату

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не, ребята, я своего ребёнка на ДВ жить не оставлю.

    Пущай Вася своих готовит для работы здесь

  • veertex

    veertex
    55 минут назад

    Дмитрий Русский 56 минут назад

    Фашисты уже не стесняются детей эксплуатировать.

    До чего же больной! В каждой новости с негативом комментарии. Жутко черная душа...

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