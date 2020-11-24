Анастасия Волочкова задолжала ЖКХ более миллиона рублей

Волочкова рассказала, что за свой дом в Подмосковье она раньше платила управляющей компании по 60 тысяч рублей в месяц.

По её словам, она исправно платила за ЖКХ четыре года, но потом балерина и ее соседи решили, что это несправедливые расходы. Она перестала платить, а вскоре у них поменялась управляющая компания. При этом за два года у неё накопился долг более 1 млн рублей.

В ответ на предъявленный УК долг Волочкова сделала запрос, куда уходили деньги. Балерина заявила, что лишнее не станет платить никому.