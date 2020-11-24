В Госдуме рассмотрят новый закон об удалёнке

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Новый законопроект будет регламентировать условия оплаты труда для сотрудников, которые работают дистанционно. Прописаны в нём и новые правила увольнения, а также разница условий работы при выходе изначально на удалённую должность и при переводе на дистанционную работу в связи с теми или иными условиями.

Дистанционную работу в законодательстве предложено разделить на три категории. Первая — «удалёнка» на постоянной основе. «Здесь речь идет о правоотношениях, когда работник изначально поступает на дистанционную работу», — рассказал «Парламентской газете» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Дистанционная работа может быть и временной. Но это в том случае, если сотрудник пришел трудиться на стационарном рабочем месте в компании, затем ситуация изменилась либо у него, либо у работодателя, либо по объективным, не зависящим от сторон причинам. Срок временной удаленной занятости парламентарии решили ограничить шестью месяцами. Кроме того, дистанционная работа может стать периодической. «Речь идет о том, что работник может часть времени работать дистанционно, часть в офисе, поэтому понятно, что в тот момент, когда он работает дистанционно, на него распространяются общие нормы, касающиеся дистанционного труда, когда работает в офисе — на него данные особенности распространяться не будут», — пояснил Исаев.

Много споров в подготовке закона вызывал вопрос о неприкосновенности времени отдыха дистанционных работников. Проблема возникла после того, как оказавшиеся на удалёнке люди стали жаловаться на перегрузки, звонки от начальства и утром, и ночью, и поздно вечером, и также задания, которые им поручают выполнять и в выходные, и в праздники.

Первоначально, была идея закрепить в Трудовом кодексе норму о праве сотрудников на офлайн, то есть позволить дистанционном работникам в неурочное время на звонки руководства не отвечать. Однако в дело вмешались юристы, указав на несправедливость: почему у стационарных работников личное время должно быть «прикосновенным», а у дистанционных — неприкосновенным. «Формула, на которой остановились — время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда это взаимодействие было», — сказал Исаев в интервью «Парламентской газете». При этом, согласно, Трудовому кодексу, рабочее время ограничивается 40 часами в неделю. Если лимит превышается, то такая работа должна оплачиваться как сверхурочная: первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

Дополнительную защиту «удаленные» сотрудники получат и от увольнений. В качестве замены прогулам для работников на местах, удалёнщикам предложена такая норма как невыход дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней.

При этом исходя из нового законопроекта временно перевести сотрудников на дистанционную работу можно будет и без их письменного согласия — но только в исключительных случаях, таких как эпидемия или пожар. В случае, если у работника и работодателя нет возможности организовать дистанционный труд — будет считаться простой не по вине сторон, который, в соответствии с Трудовым кодексом, оплачивается как 2/3 тарифной ставки.

Сейчас в Госдуме идёт рассмотрение ещё одного законопроекта. Он касается водителей. В новом законе хотят прописать ответственность в виде штрафа за превышение скорости на дорогах даже на один километр, сверх положенного.