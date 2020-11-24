Кровь в помощь: как корреспондент Амур.инфо стала донором

Если честно, давно хотела стать донором крови. Но смогла это сделать лишь в 32 года. Случилось это на прошлой неделе.

Не больно и не страшно

Итак, как я уже сказала, я всегда хотела стать донором. Помогать людям, спасать жизни, пусть, даже не зная тех, кому пригодилась моя кровь. Останавливали родители: они никогда не поддерживали эту идею и выдвигали два контраргумента. Во-первых, моя группа крови (вторая положительная) слишком распространена и уж точно есть на станции переливания в нужном количестве, поэтому у меня её даже брать не станут. И, во-вторых, я обязательно подхвачу гепатит, СПИД или ещё что-нибудь очень страшное, если сдам кровь.

Сдадим вместе!

Всё изменилось благодаря мужу. Именно он предложил вместе сдать кровь. У него первая положительная группа. Я, давно утвердив в голове стереотип, с уверенностью сказала, что его кровь на станции не понадобится, как и моя. Однако муж парировал: если наша кровь самая распространённая, то, наоборот, требоваться она должна всегда. В душе мне с мужем очень хотелось согласиться, и я полезла в интернет. В Instagram наткнулась на страничку @donorsearch_blagoveshchensk и спросила у администратора, как узнать какие группы крови востребованы в данный момент.

— Кровь нужна всегда и любой группы. Чтобы сдать кровь, вам нужно позвонить на станцию переливания и записаться, — тут же ответили мне.

Я позвонила не раздумывая, и нас действительно сразу записали. Прийти можно было уже на следующий день. Захотелось узнать — как подготовиться к донации. Обратились к тому же инстаграм-паблику. Так мы узнали, что накануне похода на станцию переливания лучше не есть свёклу, цитрусовые и шоколад, а вот овощи, каши и хлеб донору можно. Магазинные сладости лучше заменить домашним вареньем или джемом.

Анкета, анализы и врач

На следующий день мы устроили лёгкий завтрак, взяли паспорта и поехали на станцию. На первом этаже оставили верхнюю одежду в гардеробе, надели бахилы и заполнили небольшую анкету. С ней поднялись на второй этаж, в регистратуру. Здесь попросили паспорт, чтобы занести данные в карту. Затем взяли кровь из пальца на анализ, а потом отправили на беседу с врачом. Доктор уточняет вес, наличие хронических заболеваний, измеряет давление, изучает анализы и принимает решение — можно ли сдавать кровь.

Муж зашёл в кабинет первый и вышел расстроенный — ему сдавать кровь не разрешили. В сентябре он переболел COVID-19, который осложнился пневмонией. Врач пригласила его на донацию через полгода. Я коронавирусом не болела, поэтому доктор отправила меня в буфет и на третий этаж, где и сдают кровь. В буфете можно выпить чай со сладостями. Но мы напились чаю дома, поэтому я сразу отправилась сдаваться медсёстрам.

Не страшно!

На третьем этаже всё стерильно, поэтому медики предлагают надеть ещё одну пару бахил. Здесь снова понадобился паспорт. После недолгой процедуры у регистратора отправили на кушетку. Меня уложили поудобней, попросили «поработать кулачком». Процедура очень похожа на то, как мы сдаём кровь из вены на анализ, только здесь ты удобно лежишь. Я читала, что сдать кровь занимает 15 минут, но мне показалось, что всё прошло намного быстрее. Рядом успокаивающе жужжал какой-то аппарат, и медсёстры всё время спрашивали, как я себя чувствую, поэтому было не страшно.

После процедуры мне предложили немного полежать, перебинтовали руку и отпустили с картой в регистратуру. Повязку рекомендовали не снимать и не мочить несколько часов. В регистратуре мне выдали справку, которую можно предъявить на работе. Она даёт право на дополнительный выходной в день сдачи крови и на следующий день. Эти дни можно использовать в течение года или присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску, предварительно согласовав с руководством. Из регистратуры меня отправили в кассу, где выдали компенсацию на питание. Это стало неожиданным и приятным сюрпризом.

Что же это за DonorSearch?

Уже дома я вновь написала администратору странички @donorsearch_blagoveshchensk и поблагодарила его за информацию. У нас завязалась переписка и мне удалось узнать много интересного о проекте и донорстве в нашем городе.

— DonorSearch — это проект для доноров крови и тех, кто хочет стать им впервые. Название на английском говорит о том, что он международный. В России его создали в 2010 году, в Благовещенске проект работает с 2015 года. В 2015 году, в студенческие годы, я стал впервые донором крови для маленькой девочки, которой искали донора через группы социальных сетей. Позже мне стало интересно — есть ли в Благовещенске донорские сообщества, но таких в нашем городе не оказалось. Я стал замечать, что проект ежедневно выпускает новости о донорстве крови. И принял решение присоединиться к этой команде, начал развивать добровольное донорство на территории Благовещенска, — рассказал региональный представитель проекта в Благовещенске Павел Логунов.

Также у проекта есть одноимённый сайт, на котором размещена информация для доноров, личный кабинет, собственный журнал для доноров, раздел бонусной программы и многое другое. У зарегистрировавшихся на сайте есть возможность проследить свой путь до почётного донора. Также в системе сайта можно запланировать поход на станцию переливания, она же способна напомнить о нём.

— Каждый донор проходит регистрацию на сайте, где в личном кабинете указывает информацию о себе, группе крови и желании сдавать какие-то конкретно компоненты, — подчеркнул Павел.

Есть для участников проекта и приятные бонусы.

Байки о донорстве придумывают те, кто кровь не сдавал

Культура донорства в Приамурье ещё не развита, но инициативные благовещенцы ведут активную работу в этом направлении.

— В нашем городе проблема в том, что о донорстве мало говорят в СМИ. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что часто видим призыв о помощи найти донора. У нас нет культуры донорства, большинство думает, что это секта, что кровь служба крови продаёт — такие заявления делают взрослые люди. Помню, в СМИ писали комментарий «надо сделать базу доноров открытой». DonorSearch («поиск донора» — перевод) в общем, соответствует этому требованию, — продолжил Павел Логунов.

Каждый донор, который прошёл регистрацию на сайте проекта, становится потенциальным донором для кого-то. Павел признаётся, что ему часто приходится общаться с людьми, которые негативно относятся к процессу донорства.

— Зачастую, выпуская пост в Сети, мы сталкиваемся с непониманием людей. Порой нас называют сектой, которая якобы просит сдать кровь для продажи третьим лицам. Неделю назад так высказался благовещенец, написав сообщение в директ. Мы не обращаем внимания на шквал недопонимания, люди порой придумывают вот такие байки, потому что недостаточно разбираются в вопросе, — отметил Павел Логунов.

Ситуация обязательно изменится

Активисты, занятые привлечением доноров в городе, не унывают и верят, что с помощью администрации и общественности в нашем городе можно увеличить число тех, кто захочет сдавать кровь.

— Хотелось бы в будущем заручиться поддержкой муниципалитета. А ещё сделать социальную рекламу о донорстве крови, что поможет увеличить общее число доноров. Знаете, нам доноры часто пишут, что лично видели первых лиц города и области на станции переливания крови, — говорит Павел.

В день, когда мы с мужем были на станции, в регистратуру выстроилась очередь из молодых парней. Всё же, по словам Павла, кровь в Благовещенске чаще сдают девушки.

— Чаще сдают кровь девушки от 25 лет и старше. У сотрудников станции переливания крови во внимании молодые доноры, которые сдали кровь первый раз. На этом начальном пути важна поддержка для того, чтобы впоследствии этот донор стал кадровым донором или, как сейчас модно говорить, – «активным донором». Ведь кровь нельзя купить в магазине или произвести на фабрике, её можно получить только от донора, — заключил Павел Логунов.

Эйфория и гордость

Весной, когда пройдёт полгода после болезни мужа, мы снова вместе пойдём сдавать кровь. А после, если всё пройдёт хорошо, сделаем это семейной традицией. Я же за эти шесть месяцев успею ещё раз стать донором. На станции переливания мне объяснили, что сдавать кровь снова можно через 60 дней.

О том, что я всё-таки стала донором, поделилась с родителями. Папа признался — он тоже сдавал кровь, когда служил в армии. А мама рассказала, что в 90-е она проходила сложное лечение и ей потребовалось переливание крови. А ещё родители спросили — почему я всё-таки решила сдать кровь? Я задумалась... Сладости, денежное вознаграждение, выходные и скидки — это, конечно, очень приятно. Но главное, что я получила от посещения станции переливания крови — невероятное чувство эйфории и гордости от нужности и значимости этого поступка. От одного похода на станцию переливания донором я, конечно, ещё не стала, но надеюсь заслужить это почётное звание.