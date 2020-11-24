Жена Михаила Ефремова решила подать на развод
Михаил Ефремов со дня на день обоснуется в исправительной колонии №4 в Белгородской области. А на свободе начинает новую жизнь его жена, звукорежиссер Софья Кругликова. Она прожила с актёром почти 20 лет, поддерживала во всех скандалах и стоически проявила себя на суде. «Комсомольской правде» стало известно, что жена Ефремова собралась с ним разводиться.
Об этом сообщил близкий друг артиста, который хорошо знает его супругу. Он считает, что для Ефремова это станет ударом.
Друг осуждённого считает, что Софья не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Их роман вскрылся после аварии — полиция нашла актёра у неё дома.
А помимо этого, пока Ефремов за решеткой, жене будет легче поделить имущество. По словам друга, с учётом недвижимости и накоплений получится сумма в десятки, если не сотни миллионов рублей.
Слух о разводе не оставил равнодушными его коллег. Артистка Татьяна Бронзова, которая не раз осуждала Ефремова за пьянство и распущенность, очень надеется, что его жена передумает. В разговоре с КП она заявила, что актёра сейчас нельзя бросать, ведь он и так в беде и для него важно знать, что дома его ждут.
Как говорит Бронзова, Михаила Ефремова никогда нельзя было назвать примерным семьянином. Но если раньше о похождениях артиста знали только в тусовке, то роман с Дарьей Белоусовой стал достоянием общественности.
По мнению актрисы, Софья наверняка догадывалась о неверности мужа, но прощала. Так делали все жёны Ефремова, а потом терпение лопалось, и они уходили. Но Бронзова уверена, что ради молодой актрисы Михаил Ефремов не стал бы уходить из семьи.
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