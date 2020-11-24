В Приамурье активизировались мошенники, взламывающие соцсети амурчан для сбора денег
Информация о мошенниках, взламывающих соцсети амурчан, в последний месяц поступает в редакцию ИА «Амур.инфо» довольно часто. Схема мошенничества стандартная — взламывают аккаунт, в котором размещают текст с «криком о помощи».
Иногда к тексту прилагаются документы, «подтверждающие» трагедию в семье. Для большей правдоподобности мошенники часто используют фото из аккаунта жертвы, в основном фотографии детей.
Вчера подобным образом инстаграм-аккаунт взломали у благовещенского блогера Алёны Белой. По её словам, за день до происшествия она зарегистрировалась на онлайн-урок, но там ввела только название аккаунта и электронной почты. На следующий день её аккаунты в Facebook, Instagram, а также электронную почту взломали. В соцсетях мошенники разместили объявление о сборе средств на лечение мамы.
— Причем ляпов было много. Написано было, что мама на лечении в Москве, были приложены документы об операции, но фамилии пациента указано не было. Деньги собирали на карту Альфа-банка, а по факту во время перевода высвечивался Росбанк. Еще момент, моя настоящая фамилия Кудряш, а мошенники указали, что карта на имя Алёны Белой. Эти детали многих насторожили, но были и те, кто поверил и перевёл деньги, — рассказывает Алёна.
На карту мошенников поступили разные суммы: от 100 до 15 000 рублей. От знакомых приходили и переводы Алёне по номеру телефона — эти деньги блогер уже вернула благотворителям. Мошенники работаю очень профессионально: аккаунт блогера был защищён двухэтапной аутентификацией, но это им не помешало. Аккаунты до сих пор в руках преступников, сейчас визажист общается с техподдержкой взломанных соцсетей, однако, не уверена, что восстановить доступ получится. Это особенно обидно, учитывая, что у Алёны более 30 тысяч подписчиков.
Активно «разводят» амурчан и мошенники, представляющиеся операторами банка. Так, за три ноябрьских дня мошенникам перевели полтора миллиона рублей. Кстати, одна из жертв такого мошенничества считает, что на её решение повлияла будто бы гипнотизирующая музыка.
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