От благовещенцев ждут заявок на конкурс «Город в праздничном наряде»

Фото: http://www.admblag.ru/

Поучаствовать в конкурсе могут организации, индивидуальные предприниматели, территориальные органы местного самоуправления, органы общественной самодеятельности, управляющие компании, и жители города. Участникам конкурса предлагается оформить по-новогоднему интерьеры, фасады зданий, витрины, торговые залы, дворы и места общего пользования. Конкурс предусматривает три номинации. Заявку на одну из них нужно подать до 15 декабря.

В номинации «Любимый город в праздничном наряде» приглашают поучаствовать организации промышленности, строительства, транспорта, связи, здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, кредитные организации. Номинация «Новогодняя ярмарка» предназначена для организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Для участия в номинации «Новый год встречаем вместе» заявки могут подавать представители территориальных органов местного самоуправления, органов общественного самодеятельности, управляющие компании, жители города Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки принимаются до 15 декабря. С 16 по 20 декабря праздничные площадки будет оценивать специальная комиссия. Итоги конкурса подведут 20 декабря.

Победители в номинациях получат дипломы и денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Средства можно потратить на создание и установку информационных указателей, посвященных городским достопримечательностям, новых малых архитектурных форм, информационных стендов в рамках общегородского краеведческого проекта «Самый-самый Благовещенск».

Положение и форма заявки для участия в конкурсе опубликована на сайте администрации Благовещенска в разделе «Документы» — «Постановления администрации города Благовещенска».

А пока Благовещенск готовится к новому году, жители Тынды спасаются от стаи собак. По заявлению главы города там решают проблему бездомных животных, но жители всё равно бояться выходить на улицу из-за своры из одиннадцати псов, бегающей по дворам.