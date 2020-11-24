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24ноября
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сегодня, 11:38 7

Работники автосервиса на Воронкова испортили новую разметку

Работники автосервиса на Воронкова испортили новую разметку
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске сотрудники автосервиса решили закрасить двойную сплошную линию, чтобы открыть проезд к своей работе. За это мастерская поплатится договором аренды, сообщает пресс-служба мэрии города.

Нарушители были задержаны полицейскими на месте 31 октября. Установили, что 23-летний и 31-летний мужчины работают в автомастерской, расположенной напротив. На мужчин составлены административные протоколы. Им грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

За своих работников понёс ответственность и владелец автомастерской. Было принято решение на 2021 год не перезаключать с ним договор на аренду.

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Круто!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    так 31/10 про это везде писали.......

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Жалко остались без работы,неужели нельзя по закону, было договориться,с разметкой.По Воронкова-Студенческая остановку после ремонта,перенесли прямо к перекрёстку,на ветродуй

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    к пивному магазину,и никакого заграждения от ветра не поставили,продуёт насквозь,плохо.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Зубами за свою разметку держатся, ироды. Всё для народа.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    paravis, ну давайте вообще не будем её наносить, денег бюджетных сэкономим? Она ж всем особо одаренным только мешает. Как и правила дорожного движения и вообще, законы соблюдать - это зашквар, так вы рассуждаете?

  • in essence

    in essence
    55 минут назад

    За порчу городского имущества будут жестоко называть )) ??

    значит употребить каким то словом ?

    Или опять АИ в своем амплуа

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