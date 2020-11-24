Работники автосервиса на Воронкова испортили новую разметку

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске сотрудники автосервиса решили закрасить двойную сплошную линию, чтобы открыть проезд к своей работе. За это мастерская поплатится договором аренды, сообщает пресс-служба мэрии города.

Нарушители были задержаны полицейскими на месте 31 октября. Установили, что 23-летний и 31-летний мужчины работают в автомастерской, расположенной напротив. На мужчин составлены административные протоколы. Им грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

За своих работников понёс ответственность и владелец автомастерской. Было принято решение на 2021 год не перезаключать с ним договор на аренду.