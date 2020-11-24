Правительство окажет помощь Приморскому краю

23 ноября министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл во Владивосток. Совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко он осмотрел ряд районов, оказавшихся в эпицентре чрезвычайной ситуации.



Напомним, что на прошлой неделе в результате стихийного бедствия почти 180 тысяч жителей Приморского края остались не только без электричества, но большая часть — ещё и без тепла и воды. Причиной нарушения работы систем жизнеобеспечения стал циклон, сопровождавшийся дождем, который из-за перепада температур превращался в лед, образовывая намерзания на линиях электропередач, деревьях.

В результате разгула стихии повалены около 5 тысяч деревьев во Владивостоке и Артеме, повреждены около 100 км линий электропередач и 850 опор. Вышли из строя 1 684 трансформаторных подстанции.

Как отметил Алексей Чекунков, ликвидация последствий потребовала значительных усилий со стороны Правительства Приморского края, федеральных структур, электросетевых компаний, МЧС, военных. К борьбе со стихией привлечены более 2 114 человек и 813 единиц техники, в том числе МЧС России, Министерства обороны. Благодаря слаженной работе, проведенной руководством региона, удалось пройти пик кризиса и купировать ситуацию, которая развивалась по лавинообразному, неконтролируемому сценарию.

По состоянию на 23 ноября 112 тысяч человек остаются без электричества. Однако большая часть людей, которые на протяжении нескольких дней были отрезаны от тепла и воды, либо уже их получили, либо получат в ближайшие сутки. Восстановительные работы в сетях энергоснабжения займут еще несколько дней, так как осложняются особенностями рельефа и монтажа конструкций. Для организации помощи гражданам открыты 14 пунктов питания во Владивостоке, 13 в Артеме, 3 на острове Русский (организована раздача горячего питания, газовых баллонов).

Меры по скорейшему устранению последствий удара стихии были рассмотрены на заседании рабочей группы под председательством главы Минвостокразвития, сформированной по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В нее вошли представители МЧС, МВД, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава, Минтруда и крупных инфраструктурных компаний. Группа будет координировать действия по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, энергоснабжения и теплоснабжения, оказание помощи пострадавшим гражданам, а также определение объема причиненного ущерба.

Совместно с краевым правительством сформирован список задач и основных потребностей. Подготовлена заявка на выделение финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий стихийного бедствия (опоры, кабель, дизель-генераторы, спецтехника, оборудование и др.) общим объемом около 637 млн рублей. Кроме того, 30 млн рублей будут немедленно направлены Фондом развития Дальнего Востока и Арктики на обеспечение бесперебойной работы медицинских учреждений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Наша цель — не только максимально быстро преодолеть этот кризис, ускорить работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения, понять, какую помощь необходимо оказать людям, но и создать резерв для борьбы со стихией в будущем. Катаклизмы живут по своему графику. Необходимы меры, направленные на повышение надежности объектов энергообеспечения и инфраструктуры. Невыученный урок люди нам не простят, — отметил министр.