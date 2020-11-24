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24ноября
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сегодня, 11:35 1

Амурчанина-рецидивиста осудили в Петропавловске-Камчатском

Амурчанина-рецидивиста осудили в Петропавловске-Камчатском
Фото: myslo.ru

Суд Петропавловска-Камчатского приговорил жителя Приамурья к семи годам в колонии особого режима. Молодой человек устроил аварию, а потом напал на полицейского, рассказали в прокуратуре Камчатского края.

29-летний амурчанин после возлияний угнал машину и устроил на ней ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции предложили парню покинуть авто. Молодой человек с требованиями был не согласен, и пыталась уехать с места происшествия. А как трофей чуть не увёз с собой сотрудника при исполнении — тот держался рукой за дверь автомобиля. Амурчанин протащил полицейского около сотни метров по асфальту, пока не затормозил в припаркованные автомобили. Когда полицейский упал, горе-водитель скрылся с места происшествия.

За 29 лет молодой человек во многом преуспел — грабежи, кражи, угоны, сбыт наркотиков и управление авто в нетрезвом состоянии.

Суд учёл все обстоятельства и назначил семь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Защита же сочла приговор слишком строгим, а вину недоказанной. Камчатский суд с доводами не согласился, приговор оставили без изменения.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    По-моему, мало дали. Надо было 10-12 давать за такой букет.

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