Рядом с Благовещенском заметили редкую птицу

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Редкую птицу заметили недалеко от Благовещенска. Филин попался в объектив фотокамеры Сергея Глущенко. Эта птица занесена в федеральную и областную Красные книги.

— Это самая крупная птица семейства сов в России с размахом крыльев до 190 сантиметров. Отличительный признак филина — своеобразные перьевые уши, — пояснили специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

«Увидеть филина — всегда большая удача. А встретить его так близко от города — и вовсе из области фантастики!» — отметили в управлении животного мира Приамурья.

Недавно амурский эколог Антон Сасин поделился необычной находкой: в Амурском заказнике он обнаружил гнездо редкой птицы.

А волонтёр из Благовещенска выхаживает травмированного ястреба, который на большой скорости врезался в окно дома.