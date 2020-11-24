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сегодня, 11:25 1

Рядом с Благовещенском заметили редкую птицу

Рядом с Благовещенском заметили редкую птицу
Фото: @ohotaamur

Редкую птицу заметили недалеко от Благовещенска. Филин попался в объектив фотокамеры Сергея Глущенко. Эта птица занесена в федеральную и областную Красные книги.

— Это самая крупная птица семейства сов в России с размахом крыльев до 190 сантиметров. Отличительный признак филина — своеобразные перьевые уши, — пояснили специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

«Увидеть филина — всегда большая удача. А встретить его так близко от города — и вовсе из области фантастики!» — отметили в управлении животного мира Приамурья.

Недавно амурский эколог Антон Сасин поделился необычной находкой: в Амурском заказнике он обнаружил гнездо редкой птицы.

А волонтёр из Благовещенска выхаживает травмированного ястреба, который на большой скорости врезался в окно дома.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Мизантроп

    Мизантроп
    1 час назад

    Редакция АмурИнфо, не путайте население недостоверной информацией. Филин (Bubo bubo) - вполне обычный вид. В черте города довольно часто встречается. Либо специалист имел ввиду другой вид и вы его не поняли, либо проблемы с восприятием у специалиста.

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