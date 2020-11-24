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сегодня, 11:05 1

Исторические факты, на которых основан сериал «Грозный»

Исторические факты, на которых основан сериал «Грозный»
Фото: Яндекс.Новости

На канале «Россия 1» состоялась премьера исторической драмы «Грозный», о жизни самого загадочного русского государя. Создатели старались сделать фильм максимально правдивым. Вести.ru рассказывают о исторических фактах, которые легли в основу сериала.

Первая жена царя Ивана Васильевича была выбрана из полутора тысяч красавиц, которых прислали со всей России. Анастасия Романова была его женой 13 лет. Считается, что царицу убили с помощью яда. После этого характер Ивана Грозного изменился, что привело к резкому ужесточению его правления.

Когда царь заподозрил новгородскую знать в измене, он объявил карательный поход, в котором жертвами стали от двух до десяти тысяч человек.

Жена Грозного родила шестерых детей. Три дочери умерли ещё в младенчестве, царевич Дмитрий не дожил до года. Старший сын Иван погиб в 27 лет, Фёдор в 26 лет стал царем и прожил до 40. Во втором браке у царя родился сын, который умер в пять недель. А младший сын, царевич Дмитрий, прожил восемь лет.

Иван Васильевич создал первую армию, которая состояла из 3000 стрельцов, но её размеры очень быстро увеличивались. В последние годы правления Ивана Грозного численность стрельцов достигла 12000.

Иван Грозный был фанатом шахмат, хотя по царскому закону эта игра была запрещена в России. Также он развивал свой ум, читая книги из огромной библиотеки своей бабушки.

Именно по указу Ивана Васильевича была выпущена первая русская печатная книга первопечатника Ивана Федорова, которую использовали и как богослужебную, и для обучения духовенства. До этого на Руси были только рукописные книги.

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#история #кино

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  • retrogr

    retrogr
    56 минут назад

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