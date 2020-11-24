Исторические факты, на которых основан сериал «Грозный»

Первая жена царя Ивана Васильевича была выбрана из полутора тысяч красавиц, которых прислали со всей России. Анастасия Романова была его женой 13 лет. Считается, что царицу убили с помощью яда. После этого характер Ивана Грозного изменился, что привело к резкому ужесточению его правления.

Когда царь заподозрил новгородскую знать в измене, он объявил карательный поход, в котором жертвами стали от двух до десяти тысяч человек.

Жена Грозного родила шестерых детей. Три дочери умерли ещё в младенчестве, царевич Дмитрий не дожил до года. Старший сын Иван погиб в 27 лет, Фёдор в 26 лет стал царем и прожил до 40. Во втором браке у царя родился сын, который умер в пять недель. А младший сын, царевич Дмитрий, прожил восемь лет.

Иван Васильевич создал первую армию, которая состояла из 3000 стрельцов, но её размеры очень быстро увеличивались. В последние годы правления Ивана Грозного численность стрельцов достигла 12000.

Иван Грозный был фанатом шахмат, хотя по царскому закону эта игра была запрещена в России. Также он развивал свой ум, читая книги из огромной библиотеки своей бабушки.

Именно по указу Ивана Васильевича была выпущена первая русская печатная книга первопечатника Ивана Федорова, которую использовали и как богослужебную, и для обучения духовенства. До этого на Руси были только рукописные книги.