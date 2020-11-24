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сегодня, 11:11 9

Президент повысил НДФЛ для россиян со сверхдоходами

Президент повысил НДФЛ для россиян со сверхдоходами
Фото: pixabay.com

Стало известно, что вчера, 23 ноября, Владимир Путин подписал закон о том, что россияне с доходом от 5 миллионов рублей в год будут платить НДФЛ в размере 15% от дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Президент России о повышение ставки налога на доходы для физических лиц объявил ещё в июне 2020 года. Новая ставка коснется периодических и активных доходов, связанных с трудовой деятельностью, в том числе зарплаты и дивидендов. Не изменится процент НДФЛ оплачиваемый при продаже имущества и выплат по страховке. Исключение составит продажа ценных бумаг.

Правительство планирует, что увеличение НДФЛ на сверхдоходы россиян позволит привлечь в бюджет страны в ближайшие три года сумму в размере 190 миллиардов рублей. Эти средства решено направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Эксперты отмечают, что такое повышение налогов сделано справедливо, и не создает рисков финансовой стабильности страны.

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#налоги #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Раньше Сечин, Миллер, Потанин и прочие дружки Путина получали 1 300 000 в день, теперь будут по 1 275 000 в день! Ну, заживем товарищи! Теперь городские больницы не нужно будет продавать, новые акцизы вводить!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Для россиян со сверх доходами, повышение НДФЛ до 15%, как слону дробина. Если бы повысил до 30-35, а то и до 50%, вот тогда бы был толк, а так, одни понты.

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    После введения в 2001-м году плоской шкалы НДФЛ собираемость этого налога выросла в десятки раз. Введут 30-35-50%%- ну и потечет бабло опять за границу...

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Россияне со свехдоходами имеют гражданство Мальты или Монако и не парятся.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Разнящий, вы далеки от трендов. Сейчас Кипр в моде у фашистов

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Дмитрий Русский, это вы далеки от реалий. На Кипре сейчас даже деньги стараются не хранить... Гражданство - Франция, Великобритания, Канада, Германия, Испания.

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Про Израиль забыл... :)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    aleun, не переживайте, возмездие найдет каждого! Троцкий вообще в Мексике пытался спрятаться - не спасло! Николая 2 Кровавого не спасла неприкосновенность - застрелили как собаку!

  • Швейк

    Швейк
    55 минут назад

    То, что на 2% повысил - НЕВАЖНО!!! КАК ЗВУЧИТ!!!!

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