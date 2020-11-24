Президент повысил НДФЛ для россиян со сверхдоходами

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Президент России о повышение ставки налога на доходы для физических лиц объявил ещё в июне 2020 года. Новая ставка коснется периодических и активных доходов, связанных с трудовой деятельностью, в том числе зарплаты и дивидендов. Не изменится процент НДФЛ оплачиваемый при продаже имущества и выплат по страховке. Исключение составит продажа ценных бумаг.

Правительство планирует, что увеличение НДФЛ на сверхдоходы россиян позволит привлечь в бюджет страны в ближайшие три года сумму в размере 190 миллиардов рублей. Эти средства решено направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Эксперты отмечают, что такое повышение налогов сделано справедливо, и не создает рисков финансовой стабильности страны.