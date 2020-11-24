Во все больницы Приамурья поступила вакцина от пневмококковой инфекции

Фото: pixabay.com

В Амурскую область поступила вакцина от пневмококковой инфекции. Привиться можно в медицинской организации, к которой прикреплён пациент по месту жительства. Вакцинации от пневмококковой инфекции подлежат люди старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания лёгких, а также сердца, сообщает правительство Амурской области.



— Сначала надо идти к терапевту для получения разрешения на эту прививку. В медицинской карте ведётся запись истории болезни, на основании чего врач принимает решение о необходимости такой прививки. Помимо этого, даже если не записано, но человек жалуется, что у него часто бывает обострения заболеваний, тогда тоже можно поставить прививку, — рассказала завотделом организации иммунопрофилактики Наталья Коротаева.

Прививку против пневмококка можно ставить круглогодично. Ставят её шприцом, называется она «Превенар 13». Если человек привит против пневмококковой инфекции, то вероятность присоединения COVID-инфекции ничтожно мала. Человеку проще будет выздороветь, добавила Наталья Коротаева.

В Амурской области из 6 тысяч привито 2071 человек (34 5 %). На приобретение этой вакцины из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей.