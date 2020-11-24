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24ноября
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сегодня, 10:42 3

В Хабаровске водитель насмерть сбил отца с ребёнком

В Хабаровске водитель насмерть сбил отца с ребёнком
Фото: pixabay.com

В Хабаровске вынесли приговор виновнику смертельного наезда на отца с ребёнком. Смертельное ДТП произошло 6 июня у остановки на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске. В этот день 41-летний водитель сель за руль легкового автомобиля в состояни алкогольного опьянения.

Он нарушил правил дорожного движения, выехал за пределы проезжей части, где машина опрокинулась и сбила мужчину и его несовершеннолетнего сына. Оба пешехода скончались.

Во время следствия проведено пять экспертиз, допрошено больше 20 человек.

Ранее мужчина дважды лишался водительских прав за езду в состоянии опьянения, а также неоднократно превышал скорость и проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает amurmedia.ru.

В Благовещенске дети тоже частые участники ДТП. На прошлой неделе сразу два малыша оказались в автомобилях, попавших в аварию. Во вторник в ДТП пострадала годовалая девочка, а в четверг в аварии травмы получил 4-летний малыш. От серьёзных последствий маленьких пассажиров спасли детские автокресла.

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#дети #дороги #ДТП

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    17 минут назад

    Конечно, лучше бы расстрелять. С другой стороны, 9 лет на зоне - это не 2-3 года колонии-поселения, как до недавнего времени было

  • ВикторияU

    ВикторияU
    2 минуты назад

    За две жизни, тем более ребёнка, 9 лет очень мало, тем более учитывая его многочисленные предыдущие косяки за рулем

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 минута назад

    Всё таки странные у нас в стране суды, вернее вердикт, который они выносят. "...Ранее мужчина дважды лишался водительских прав за езду в состоянии опьянения, а также неоднократно превышал скорость и проезжал на запрещающий сигнал светофора...", учитывая, что данная статья предусматривает до 15 лет, перечисленные выше факты, являются "смягчающими обстоятельствами".

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